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Kaynak: İHA

Manisa'nın Gördes ilçesine bağlı Boyalı Mahallesi Çaybaşı mevkiinde, ilk tespitlere göre ahır kaynaklı olduğu değerlendirilen bir yangın meydana geldi. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede çevredeki ormanlık alana yayılan alevler hareketli dakikaların yaşanmasına neden oldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese Orman İşletme Müdürlüğü, Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve destek birimleri yönlendirildi. Alevlere yönelen ekipler; 1 yangın söndürme helikopteri, 5 arazöz ve 2 su tankeriyle geniş çaplı bir operasyon başlattı.

Karadan ve havadan yürütülen koordineli çalışmalar neticesinde yangın, daha geniş bir alana yayılmadan kısa sürede dizginlenerek söndürüldü.

Alevlerin tamamen kontrol altına alınmasının ardından bölgede soğutma işlemlerine geçilirken, yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.