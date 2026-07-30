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Kaynak: İHA

Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Samrık köyünde çıkan ahır ve samanlık yangını maddi zarara neden oldu. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, kısa sürede ahır ve samanlığı sardı.

İhbar üzerine bölgeye Emet Belediyesi'ne ait 3 itfaiye aracı, Hisarcık Belediyesi'nden 1 itfaiye aracı ile Emet Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 2 arazöz sevk edildi. Ekiplerin koordineli çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında ahırda bulunan 2 büyükbaş hayvan telef olurken, yaklaşık 400 balya saman da tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yetkililer, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldığını bildirdi.