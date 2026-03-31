Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yolodüştü Mahallesi’nde ikamet eden Hamdullah Elmas’a ait ahır çöktü. Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve Gürpınar İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve çevredekilerin yardımı ile 15 koyun yaralı olarak enkazın altından kurtarılırken, 23 koyun ise telef oldu. Yıkılan ahır kullanılamaz hale gelirken, Elmas ise yetkililerden yardım istedi.