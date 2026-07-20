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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 10 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler arasında Oğuzhan Uğur'un yanı sıra Gülgün Öztürk, Suzan Düşküner, Emir Taşar, Emre Kartaloğlu, Hüseyin Küçük, Fatih Eke, Muharrem Karataş, Ersin Gökgün ve Özgür Ömer Güner de yer aldı.

SORUŞTURMA MASAK RAPORLARIYLA YÜRÜTÜLDÜ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, Ahbap Derneği çalışanlarına yönelik hazırlanan MASAK raporları, hesap hareketleri ile teknik ve fiziki takip incelemeye alındı.

Soruşturmada, şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketleri bulunduğu, kendi aralarında yüksek miktarda para transferleri gerçekleştirdikleri, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktararak bahis oynadıkları ve kısa süre içinde zincirleme şekilde çok sayıda tapu devir işlemi yaptıkları iddia edildi.

SORUŞTURMADA DAHA ÖNCE TUTUKLAMALAR YAPILMIŞTI

Soruşturma kapsamında daha önce düzenlenen operasyonlarda Ahbap Derneği ile bağlantılı olduğu değerlendirilen çok sayıda şüpheli gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden aralarında derneğin kurucusu Haluk Levent'in de bulunduğu 14 kişi tutuklanırken, 11 kişi hakkında adli kontrol kararı verilmişti.

İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda yakalanan şüphelilerden de 4'ü tutuklanmış, 8 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 18'e yükselmişti.

Öte yandan soruşturma kapsamında derneğin ve bazı şüphelilerin mal varlıklarına da el konulmuştu. Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 10 şüphelinin adliyedeki işlemleri sürüyor.

Oğuzhan Uğur, ifadesinde 2023 yılından bu yana Haluk Levent'le görüşmediğini söyledi.

"AYLIK GELİRİM 150- 400 BİN, ÜZERİME KAYITLI MAL VARLIĞIM YOK”

Uğur emniyetteki ifadesinde, aylık gelirinin 150 bin ile 400 bin TL arasında olduğunu söylemiş, herhangi bir suç işlemedi için etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemediğini de belirtmişti. Üzerine kayıtlı herhangi bir mal varlığı olmadığını söyleyen Uğur, başkası üzerine kayıtlı Babala ünvanlı firma adına kayıtlı olan Çekmeköy’deki ofisin kendisine ait olduğunu, home ofis olarak kullandığını ve babası Hasan Atilla Uğur adına kayıtlı olan aracı da kendisinin kullandığını söyledi. OSİS ünvanlı bir firmada yüzde 25 hisse oranı ile ortak olduğunu söyleyen Uğur, “Osis firması Babala TV’nin yönetimini yapan bir firmadır. Başkaca bir firma ile ilgim yoktur.” demişti.

“ARAMIZDA HERHANGİ BİR İLİŞKİ YOK”

Haluk Levent’i medyadan tanıdığını söyleyen Uğur, “Haluk Levent ilk defa 2018 yılında programıma konuk ettiğimde tanışmıştım. Sonrasında 2022 yılında başka bir programıma konuk geldi. Sonrasında 7 Şubat günü Hatay’da bir araya geldim. Sonrasında bir daha yan yana gelmedim. Aramızda herhangi bir ilişki yoktur. Haluk Levent dışında Ahbap Derneği’nden kimseyi tanımam. Kimseyle bir ilişkim de yoktur. Hatırladığım kadarıyla 2018 yılında orman yangınları için birçok sanatçının katıldığı bir organizasyon yapıldı. Bu organizasyon İzmir’de yapılmıştı. Bu organizasyonda bende hiçbir bedel almadan sahne aldım. Bunun dışında herhangi bir organizasyonda yer almadım.” demişti.