Kaynak: AA / DHA / İHA

Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma devam ediyor. Dün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda ifadesini veren Mahsun Kırmızıgül'ün ardından bugün de Gülgen Ergen ifade vermek için adliyedeydi.

"İYİLİKTEN MARAZ DOĞAR"

Gülben Ergen Ahbap'a yaptığı bağışla ilgili "İyilikten maraz doğar. Çok üzgün ve çok kırgınım." dedi.

Ergen "İyilikten maraz doğar. Çok üzgün ve çok kırgınım. Herkes gibi bende kendimi mağdur istiyorum. Çocukların harçlıklarından biriktirip yolladıkları paralara bizim de bağışımız dahil oldu maalasef çok üzgünüm." ifadelerini kullandı.

"GERÇEKTEN DE İYİLİKTEN MARAZ DOĞUYORMUŞ"

Gülben Ergen, ifadeye çağırılmasının ardından sosyal medya hesabı üzerinden isyan ederek, "Gerçekten de iyilikten maraz doğuyormuş" demiş ve şunları yazmıştı:

"Sıla Bebek ile Fatmanur ve kızı vakalarında tarafıma savcılık şikayetinde bulunuldu.

Narin davası sürecinde tehdit edildim. Rojin Kabaiş davasında linçlendim. Haluk Levent konusundaki süreçle ilgili hangi gerekçeyle ifadem istendi bilmiyorum; ancak gidip ifademi eksiksiz vereceğim.

İyi niyetle atılan adımların bu şekilde manipüle edilip insanların burnundan getirilmesi sebebiyle ben de bizzat sorumlular hakkında yasal şikayet hakkımı kullanacağım. İfade sürecimin ardından iyilik ve adalet arayışıma son verip, X hesabımı donduruyorum."

"İFADE DEMEYELİM DE, BİLGİLENDİRME AMAÇLI"



Dün ise savcılığa ifade vermek için gelen ilk isim Mahsun Kırmızıgül omuştu. Öncesinde gazetecilere açıklama yapan Kırmızıgül, "İfade demeyelim de, bilgilendirme amaçlı geldik." demişti.

Dün ise savcılığa ifade vermek için gelen ilk isim Mahsun Kırmızıgül omuştu. Öncesinde gazetecilere açıklama yapan Kırmızıgül, "İfade demeyelim de, bilgilendirme amaçlı geldik." demişti.

MAHSUN KIRMIZIGÜL'ÜN İFADESİ

Kırmızıgül ifadesinde, Haluk Levent'i çok uzun bir süre önce tanıdığını, gençlik zamanlarından beri beraber olduklarını söylemişti.

O dönem Levent'in bazı sorunlar yaşadığını, birtakım alışkanlıkları olduğunu, bunların onu zor şartlara sürüklediğini anlatan Kırmızıgül, "Bir dönem ceza infaz kurumuna girdi. Kendisini kuruma bizzat biz götürüp teslim etmiştik. Bu zor durumlardan kurtulması için maddi manevi çok çaba gösterdik. Ardından 2023'te büyük bir deprem felaketi yaşandı. O dönem Ahbap Derneği önemli bir çıkış yaptı. Ben de iç dünyamda gerek yapılacak yardımlar dolayısıyla gerekse de Haluk Levent'in daha düzgün bir iş çıkaracağı umuduyla mutlu olmuştum. Gelinen noktada yaşananlar ve iddiaları duydukça inanılmaz derecede üzülüyorum." ifadelerini kullandı.

Kırmızıgül, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kendi imkanlarıyla Adıyaman'a gittiğini, yardımları bizzat organize ve koordine ettiğini, Levent ile de görüştüğünü belirterek, şahsi olarak derneğe yardımda bulunmadığı gibi bulunulması için de çaba göstermediğini söyledi.

Mahsun Kırmızıgül, ifadesinin devamında, "Elimizden geleni yapmak için gerek AFAD'la gerek kamu kurumlarıyla gerekse de bu dernekle iletişim kurmuştuk. Ülkemizin, vatandaşlarımızın ve herhangi bir insanın bu yaşananları hak ettiğini düşünmüyorum. Keşke bunlar yaşanmasaydı. Vicdanlar yaralanmıştır." dedi.