AHBAP soruşturmasında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur’un babası Hasan Atilla Uğur'dan sert açıklama

“Saygı Bey; ben yıllarını terör örgütleri ve organize suç şebekeleri ile mücadeleye vermiş ve onların hedefi olmuş bir jandarma albayıyım...28 yıllık meslek hayatım boyunca Allah bana hep kritik görevler nasip etti. Şu anda hem PKK hem DHKP-C ve hem de Hizbullah terör örgütlerinin hedefi durumundayım… Özellikle İmralı'daki terörist başının sorgulanması ile icra ettiğim görev beni hepsinden çok gururlandırmaktadır…”