Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem AHBAP soruşturmasında Eda Ece’nin savcılık ifadesi ortaya çıktı: Haluk Levent’le hiç tanışmadım

AHBAP soruşturmasında Eda Ece’nin savcılık ifadesi ortaya çıktı: Haluk Levent’le hiç tanışmadım

AHBAP Derneği’ne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul’daki Çağlayan Adliyesi’ne çağrılan oyuncu Eda Ece’nin ifadesi ortaya çıktı. Ece, ifadesinde Haluk Levent ile hiç tanışmadığını söyleyerek “Biz set olarak AHBAP’ı öyle bir yok saydık ki nerede konumlandığını bile sorgulamadık" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi
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AHBAP soruşturmasında Eda Ece’nin savcılık ifadesi ortaya çıktı: Haluk Levent’le hiç tanışmadım - Resim: 1

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Eda Ece Tuncer, Kerem Bürsin ve İrem Helvacıoğlu ifade vermek için Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi’ne geldi.

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AHBAP soruşturmasında Eda Ece’nin savcılık ifadesi ortaya çıktı: Haluk Levent’le hiç tanışmadım - Resim: 2

Soruşturma kapsamında ifade veren oyuncu Eda Ece’nin ifadesi ortaya çıktı.

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AHBAP soruşturmasında Eda Ece’nin savcılık ifadesi ortaya çıktı: Haluk Levent’le hiç tanışmadım - Resim: 3

EDA ECE’NİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI!

Eda Ece, savcılıkta verdiği ifadede, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri sırasında Yasak Elma dizisinin çekimlerinde olduklarını ve ekip olarak depremzedelere yardım etmek istediklerini bildirdi.

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AHBAP soruşturmasında Eda Ece’nin savcılık ifadesi ortaya çıktı: Haluk Levent’le hiç tanışmadım - Resim: 4

Rol arkadaşı Şevval Sam’ın kendilerini Haluk Levent konusunda uyardığını söyleyen Ece, bu nedenle ekip olarak AHBAP ile hiçbir çalışma yürütmediklerini ifade etti.

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AHBAP soruşturmasında Eda Ece’nin savcılık ifadesi ortaya çıktı: Haluk Levent’le hiç tanışmadım - Resim: 5

Haluk Levent ile daha önce hiç tanışmadığını, telefon numarasının dahi kendisinde bulunmadığını ifade eden Ece, deprem sürecinde ve sonrasında Levent ile hiçbir irtibat kurmadığını da belirtti.

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AHBAP soruşturmasında Eda Ece’nin savcılık ifadesi ortaya çıktı: Haluk Levent’le hiç tanışmadım - Resim: 6

Ece, ifadesinin devamında, dizi ekibi olarak topladıkları yardım malzemelerini kendi imkanlarıyla deprem bölgesine gönderdiklerini aktararak “Biz set olarak AHBAP’ı öyle bir yok saydık ki nerede konumlandığını bile sorgulamadık.” Sözlerini sarf etti.

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AHBAP soruşturmasında Eda Ece’nin savcılık ifadesi ortaya çıktı: Haluk Levent’le hiç tanışmadım - Resim: 7

ÖDÜL TÖRENİNDEKİ KONUŞMASI SORULDU!

Eda Ece’ye, savcılıkta 2023 yılında katıldığı ödül töreninde yaptığı konuşma da sorulurken ifadesi sırasında gözyaşlarına hakim olamadığı öğrenilen oyuncu, sözlerinin konuşmasının bütününden koparıldığını, konuşmasını bir şakayla bitirmek isterken haddini aştığını kaydetti. Defalarca özür dilediğini belirten Eda Ece, “Keşke zaman makinesi olsa ve söylediklerimi geri alabilsem.” dedi

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AHBAP soruşturmasında Eda Ece’nin savcılık ifadesi ortaya çıktı: Haluk Levent’le hiç tanışmadım - Resim: 8

“AHBAP’A HİÇ BAĞIŞ YAPMADIM”

Eda Ece ifadesinin ardından adliyeden ayrılırken gazetecilerin sorularına da yanıt verdi. Ece, "İfademi verdim, orada her şeyi söyledim. İnanın ben tanımıyorum ve hiç Ahbap'a bağış yapmadım. İçeride ifademi verdim" ifadelerine yer verdi.

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