AHBAP soruşturmasında Eda Ece’nin savcılık ifadesi ortaya çıktı: Haluk Levent’le hiç tanışmadım

Ece, ifadesinin devamında, dizi ekibi olarak topladıkları yardım malzemelerini kendi imkanlarıyla deprem bölgesine gönderdiklerini aktararak “Biz set olarak AHBAP’ı öyle bir yok saydık ki nerede konumlandığını bile sorgulamadık.” Sözlerini sarf etti.