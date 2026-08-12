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AHBAP derneğine yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan avukat Ece Güner’in avukatı Kazım Yiğit Akalın, müvekkiline yöneltilen suçlamalara ve Haluk Levent ile arasındaki para ilişkisine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Cumhuriyet TV yayınında konuşan Akalın, Güner ile Levent arasında AHBAP üzerinden değil, borç alıp verme ilişkisi bulunduğunu öne sürdü. Akalın, müvekkilinin neden tutuklu kaldığını anlamadıklarını belirterek dosyada daha yüksek miktarlarda borç veren bazı kişilerin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını söyledi.

"SADECE BORÇ ALIP VERME NEDENİYLE NASIL BİR SUÇ ORTAYA ÇIKAR?"

Akalın, Ece Güner'in AHBAP'a yüklü bir bağış yaptığını, ardından Haluk Levent'in kendisiyle iletişime geçtiğini anlattı. Levent'in başlangıçta daha küçük miktarlarda borç istediğini ve bunları taahhüt ettiği tarihlerde geri ödediğini belirten Akalın, bu paraların AHBAP'taki yardımlarda kullanılacağının söylendiğini aktardı.

Akalın, daha sonra Ankara'daki bir teknoparka yatırım yapacağı gerekçesiyle Güner'den yüksek miktarda borç alındığını ve bu paranın uzun süre geri ödenmediğini öne sürdü.

2024'TE İLETİŞİM TAMAMEN KESİLDİ

Avukat Akalın'ın anlatımına göre Güner, borcunu geri almak için aylarca uğraştı ve suç duyurusunda bulunacağını söyledi. Levent'in borcu parça parça ödeyerek yaklaşık bir yıl içinde kapattığını belirten Akalın, Güner'in dolar bazında zarar etmesine rağmen ana parasını kurtardığını ifade etti.

Akalın, bunun ardından Güner'in Haluk Levent'in telefonunu engellediğini ve 2024'ten sonra bir daha iletişim kurmadığını söyledi.

"AHBAP'A PARA YATIRMADI, PARA AHBAP'TAN GELMEDİ"

Ece Güner'in AHBAP'ın ya da Haluk Levent'in avukatı olmadığını belirten Akalın, müvekkilinin AHBAP'a para yatırmadığını ve söz konusu paranın dernekten gelmediğini iddia etti.

Akalın, MASAK raporunun da bu durumu doğruladığını öne sürerek Güner'in 23 yıllık vergi beyannameleri ile yıllık kazançlarının dosyaya sunulduğunu söyledi.

Akalın ayrıca, müvekkilinin Levent'e verdiği miktarın 9-10 katını devlete vergi olarak ödediğini ifade etti.

"DAHA FAZLA BORÇ VEREN İNSANLAR ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI"

Akalın'ın açıklamalarındaki en dikkat çeken noktalardan biri ise soruşturma kapsamında başka kişilerin durumuna ilişkin oldu.

Dosyaya girdikten sonra Ece Güner'den çok daha fazla borç veren kişilerin bulunduğunu gördüklerini belirten Akalın, bu kişilerin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını söyledi.

Akalın, ayrıca para karşılığında gayrimenkul alan ve AHBAP çalışanlarından üzerlerine taşınmaz geçen kişilerin de bulunduğunu öne sürdü.

"Bağış yapmak da borç vermek de suç değil" diyen Akalın, müvekkilinin özel bir kişiye borç verdiğini ve daha sonra bu parayı geri aldığını iddi etti.

"ECE GÜNER TUTUKLU, BU KADAR İNSAN ADLİ KONTROLLE BIRAKILDI"

Akalın, müvekkilinin sağlık durumuna da dikkat çekerek tutukluluğunun devam etmemesi gerektiğini söyledi.

Ece Güner'in halen kanser tedavisi gördüğünü ve üç büyük ameliyat geçirdiğini belirten Akalın, cezaevi koşullarının müvekkilinin sağlık durumu açısından uygun olmadığını ifade etti.

AHBAP SORUŞTURMASINDA NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 12 Temmuz'da AHBAP kurucusu Haluk Levent ve çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

Levent'e yöneltilen suçlamalar arasında suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama bulunuyor.

Soruşturma kapsamında şu ana kadar 54 kişinin gözaltına alındığı, 35 kişinin ise tutuklandığı bildirildi. Gözaltına alınanlar arasında kamuoyunun yakından tanıdığı Oğuzhan Uğur gibi isimler de bulunuyor.

Soruşturma kapsamında, 6 Şubat depremleri sonrasında AHBAP'a yapılan bağışların hangi hesaplara aktarıldığı ve nerelerde kullanıldığı, dernek çalışanları veya bağlantılı kişilerin hesaplarındaki yüksek tutarlı para hareketleri ile bazı şüphelilerin yüksek miktarda parayı şans oyunları hesaplarına aktardığı ve kayıplar yaşadığı iddiaları araştırılıyor.