Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 20 ilde 53 şüpheliye yönelik 5. dalga operasyonlarının gerçekleştirildiğini açıkladı. Deprem bağışı adı altında toplanan 4,3 milyar liranın 4,2 milyar lirasının harcandığı; 950 milyon liranın ise nakit olarak çekildiğini belirtti.
Soruşturma kapsamında incelenen 29 şirket ve 7 şahıs şirketine toplamda 1 milyar 757 milyon lira transfer edildiği, bu bedel karşılığında mal veya hizmet alımı gerçekleştirilmediği bildirildi.
DEPREM YARDIMLARI DEPOLARDA TUTULUYOR
İzmit’teki depolarda ise depremzedeler için temin edilen yüzlerce çadır, tekerlekli sandalye, elektrikli bisiklet, kırtasiye ürünü ve çeşitli yardım malzemesinin kullanılmadan bekletildiği tespit edildi. Bu malzemelerin hak sahiplerine ulaştırılması için gerekli işlemler başlatıldı. Gürlek bu malzemelerin de ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere dağıtılmaya başlandığını söyledi.
Gürlek'in konuya ilişkin açıklaması şöyle:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde, Ahbap Derneği üzerinden toplanan deprem bağışlarının akıbetine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüzce bu sabah 5’inci dalga operasyon başlatıldı. 6 Şubat–31 Aralık 2023 tarihleri arasında depremzedelerimize ulaştırılmak üzere 4,3 milyar TL bağış toplandığı, bunun 4,2 milyar TL’sinin harcandığı; 950 milyon TL’nin ise nakit olarak çekildiği ve bu çekimlerden birinin tek seferde 500 milyon TL olduğu belirlendi. 29 şirket ve 7 şahıs şirketine toplam 1 milyar 757 milyon 547 bin 770 TL transfer edildiği; bazı yüksek tutarlı harcamaların karşılığında mal veya hizmet alımı bulunmadığı, yardımların nakliyesinden şahsi menfaat sağlandığı ve bazı yardımların kamu kurumlarına faturalarda belirtilenden eksik teslim edildiği tespit edildi. Tüm tespitler doğrultusunda 53 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 20 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Para transferi yapılan şirketlerin gerçek ticari faaliyetlerinin tespitine yönelik incelemeler başlatıldı. İzmit’teki depolarda ise depremzedeler için temin edilen yüzlerce çadır, tekerlekli sandalye, elektrikli bisiklet, kırtasiye ürünü ve çeşitli yardım malzemesinin kullanılmadan bekletildiği tespit edildi. Bu malzemelerin hak sahiplerine ulaştırılması için gerekli işlemler başlatıldı.