Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 20 ilde 53 şüpheliye yönelik 5. dalga operasyonlarının gerçekleştirildiğini açıkladı. Deprem bağışı adı altında toplanan 4,3 milyar liranın 4,2 milyar lirasının harcandığı; 950 milyon liranın ise nakit olarak çekildiğini belirtti.

Soruşturma kapsamında incelenen 29 şirket ve 7 şahıs şirketine toplamda 1 milyar 757 milyon lira transfer edildiği, bu bedel karşılığında mal veya hizmet alımı gerçekleştirilmediği bildirildi.

DEPREM YARDIMLARI DEPOLARDA TUTULUYOR

İzmit’teki depolarda ise depremzedeler için temin edilen yüzlerce çadır, tekerlekli sandalye, elektrikli bisiklet, kırtasiye ürünü ve çeşitli yardım malzemesinin kullanılmadan bekletildiği tespit edildi. Bu malzemelerin hak sahiplerine ulaştırılması için gerekli işlemler başlatıldı. Gürlek bu malzemelerin de ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere dağıtılmaya başlandığını söyledi.

Gürlek'in konuya ilişkin açıklaması şöyle: