Ahbap soruşturmasında 5 ünlü isim daha ifade vermek için savcılığa çağrılacak

Üçüncü dalgada 5 ünlü daha ifadeye çağrıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında daha sonra Uğur Dündar, Gülben Ergen, Mahsun Kırmızıgül, Elçin Sangu ve Hayko Cepkin de ifade vermek üzere savcılığa çağrıldı.