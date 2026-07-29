İsmail Saymaz'ın haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü ahbap soruşturması kapsamında ifadeye çağrılan ünlü isimler arasında yer alan Berna Laçin, savcılığa giderek ifade verecek.
Ahbap soruşturmasında 5 ünlü isim daha ifade vermek için savcılığa çağrılacak
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Ahbap soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Aralarında Berna Laçin, Eda Ece, Farah Zeynep Abdullah, İrem Helvacıoğlu ve Kerem Bürsin'in de bulunduğu 5 ünlü isim, soruşturma kapsamında ifade vermek üzere savcılığa çağrıldı.Kaynak: Haber Merkezi
Soruşturma dosyasında adı geçen bir diğer popüler oyuncu Eda Ece de adliyeye çağrılan isimler arasında bulunuyor.
Farah Zeynep Abdullah, soruşturma kapsamında ifade işlemlerini gerçekleştirmek üzere savcılığa davet edildi.
Soruşturma kapsamında savcılığa ifade vermesi beklenen ünlü oyunculardan biri de İrem Helvacıoğlu oldu.
Ahbap soruşturmasında adı geçen ünlü oyuncu Kerem Bürsin de ifade vermek üzere savcılığa çağrılan isimler arasında yer alıyor.
Üçüncü dalgada 5 ünlü daha ifadeye çağrıldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında daha sonra Uğur Dündar, Gülben Ergen, Mahsun Kırmızıgül, Elçin Sangu ve Hayko Cepkin de ifade vermek üzere savcılığa çağrıldı.
İkinci dalgada yeni isimler dosyaya girdi
Soruşturmanın ilerleyen günlerinde Fatih Altaylı, Şahan Gökbakar, Hazal Kaya, Fatih Koparan, Ruşen Çakır, Özlem Gürses ve Ece Üner savcılıkta ifade veren isimler arasında yer aldı.
İlk dalgada gazeteci ve sanatçılar ifadeye çağrıldı
Soruşturmanın ilk aşamasında gazeteciler Fatih Portakal, Ece Üner, Bahar Feyzan, avukat Feyza Altun, müzisyen Gökhan Özoğuz (Athena) ve sunucu Öykü Serter ifadeye çağrıldı.