Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Ahbap soruşturmasında 5 ünlü isim daha ifade vermek için savcılığa çağrılacak

Ahbap soruşturmasında 5 ünlü isim daha ifade vermek için savcılığa çağrılacak

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Ahbap soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Aralarında Berna Laçin, Eda Ece, Farah Zeynep Abdullah, İrem Helvacıoğlu ve Kerem Bürsin'in de bulunduğu 5 ünlü isim, soruşturma kapsamında ifade vermek üzere savcılığa çağrıldı.

Kaynak: Haber Merkezi
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Ahbap soruşturmasında 5 ünlü isim daha ifade vermek için savcılığa çağrılacak - Resim: 1

İsmail Saymaz'ın haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü ahbap soruşturması kapsamında ifadeye çağrılan ünlü isimler arasında yer alan Berna Laçin, savcılığa giderek ifade verecek.

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Ahbap soruşturmasında 5 ünlü isim daha ifade vermek için savcılığa çağrılacak - Resim: 2

Soruşturma dosyasında adı geçen bir diğer popüler oyuncu Eda Ece de adliyeye çağrılan isimler arasında bulunuyor.

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Ahbap soruşturmasında 5 ünlü isim daha ifade vermek için savcılığa çağrılacak - Resim: 3

Farah Zeynep Abdullah, soruşturma kapsamında ifade işlemlerini gerçekleştirmek üzere savcılığa davet edildi.

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Ahbap soruşturmasında 5 ünlü isim daha ifade vermek için savcılığa çağrılacak - Resim: 4

Soruşturma kapsamında savcılığa ifade vermesi beklenen ünlü oyunculardan biri de İrem Helvacıoğlu oldu.

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Ahbap soruşturmasında 5 ünlü isim daha ifade vermek için savcılığa çağrılacak - Resim: 5

Ahbap soruşturmasında adı geçen ünlü oyuncu Kerem Bürsin de ifade vermek üzere savcılığa çağrılan isimler arasında yer alıyor.

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Ahbap soruşturmasında 5 ünlü isim daha ifade vermek için savcılığa çağrılacak - Resim: 6

Üçüncü dalgada 5 ünlü daha ifadeye çağrıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında daha sonra Uğur Dündar, Gülben Ergen, Mahsun Kırmızıgül, Elçin Sangu ve Hayko Cepkin de ifade vermek üzere savcılığa çağrıldı.

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Ahbap soruşturmasında 5 ünlü isim daha ifade vermek için savcılığa çağrılacak - Resim: 7

İkinci dalgada yeni isimler dosyaya girdi

Soruşturmanın ilerleyen günlerinde Fatih Altaylı, Şahan Gökbakar, Hazal Kaya, Fatih Koparan, Ruşen Çakır, Özlem Gürses ve Ece Üner savcılıkta ifade veren isimler arasında yer aldı.

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Ahbap soruşturmasında 5 ünlü isim daha ifade vermek için savcılığa çağrılacak - Resim: 8

İlk dalgada gazeteci ve sanatçılar ifadeye çağrıldı

Soruşturmanın ilk aşamasında gazeteciler Fatih Portakal, Ece Üner, Bahar Feyzan, avukat Feyza Altun, müzisyen Gökhan Özoğuz (Athena) ve sunucu Öykü Serter ifadeye çağrıldı.

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