Ahbap Derneği soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Oğuzhan Uğur'un durumu tutukluluk incelemesi kapsamında değerlendirildi. Uğur'un tutukluluğuna devam kararı verildi.
Birgün'de yer alan habere göre, Ahbap Derneği soruşturması kapsamında 21 Temmuz'da tutuklanan Oğuzhan Uğur'un durumu, tutukluluk incelemesi kapsamında yeniden değerlendirildi. İnceleme sonucunda Uğur'un tutukluluğuna devam kararı verildi.
TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ
Oğuzhan Uğur Haluk Levent'in kurucusu ve başkanı olduğu Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.
21 Temmuz'dan itibaren Çorlu Karatepe Cezaevi'nde bulunan Uğur'a soruşturma kapsamında "hizmet nedeniyle görevi kötüye kullanma" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığını aklama" suçlamaları yöneltiliyor.
Tutukluluk incelemesi kapsamında durumu yeniden ele alınan Uğur'un tutukluluk hali devamına karar verildi.