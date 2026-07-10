Ahbap bağışları için depremzedelerden çağrı: 'Bu paralar ne oldu?'

Kampanya kapsamında Gaziantep'in Nurdağı ilçesi ile Malatya'nın Battalgazi ve Arapgir ilçelerinde toplam 460 konut yapımı için destek toplandığı belirtilmişti. Yardım kampanyasına yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda kişi katkıda bulunurken, toplanan miktarın 158 milyon dolar civarında olduğu iddiaları kamuoyunda gündeme gelmişti.