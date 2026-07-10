Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Ahbap bağışları için depremzedelerden çağrı: 'Bu paralar ne oldu?'

Ahbap bağışları için depremzedelerden çağrı: 'Bu paralar ne oldu?'

Kahramanmaraş depremlerinin ardından Ahbap Derneği aracılığıyla konut yapımı için toplanan bağışlarla ilgili Malatyalı depremzedelerden şeffaflık çağrısı geldi. Depremzedeler, aradan geçen 3 yılın ardından toplanan yardımların nerelere harcandığının belgeleriyle açıklanmasını istedi.

Kaynak: İHA
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Ahbap bağışları için depremzedelerden çağrı: 'Bu paralar ne oldu?' - Resim: 1

2023 yılında meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası başlatılan yardım kampanyaları kapsamında, Ahbap Derneği ve yönetim kurulu başkanı sanatçı Haluk Levent tarafından depremzedelere konut yapılması amacıyla bağış çağrıları yapılmıştı.

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Ahbap bağışları için depremzedelerden çağrı: 'Bu paralar ne oldu?' - Resim: 2

Kampanya kapsamında Gaziantep'in Nurdağı ilçesi ile Malatya'nın Battalgazi ve Arapgir ilçelerinde toplam 460 konut yapımı için destek toplandığı belirtilmişti. Yardım kampanyasına yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda kişi katkıda bulunurken, toplanan miktarın 158 milyon dolar civarında olduğu iddiaları kamuoyunda gündeme gelmişti.

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Ahbap bağışları için depremzedelerden çağrı: 'Bu paralar ne oldu?' - Resim: 3

"BAĞIŞLARIN AKIBETİ BELGELERİYLE AÇIKLANSIN"

Malatya'daki bazı depremzedeler, aradan geçen sürede verilen sözlerin tam olarak yerine getirilmediğini öne sürerek Ahbap Derneği'nden şeffaflık talebinde bulundu.

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Ahbap bağışları için depremzedelerden çağrı: 'Bu paralar ne oldu?' - Resim: 4

Depremzede İ.Y., toplanan yardımların kamuoyuna ayrıntılı şekilde açıklanması gerektiğini belirterek, "Bu yardımlar milletin emanetidir. Toplanan bağışların nerelere harcandığının belgeleriyle açıklanmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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Ahbap bağışları için depremzedelerden çağrı: 'Bu paralar ne oldu?' - Resim: 5

Bazı depremzedeler ise yapımı tamamlanan bazı konutlarda çeşitli eksiklikler bulunduğunu iddia ederek, çatı, tesisat ve yapı malzemeleriyle ilgili sorunlar yaşandığını öne sürdü.

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Ahbap bağışları için depremzedelerden çağrı: 'Bu paralar ne oldu?' - Resim: 6

"BU PARALAR NE OLU?"

Depremzedeler, devlet tarafından yapılan kalıcı konutlarla karşılaştırma yaparak, bağışlarla gerçekleştirilen projelerin durumuna ilişkin soru işaretleri olduğunu dile getirdi.

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Ahbap bağışları için depremzedelerden çağrı: 'Bu paralar ne oldu?' - Resim: 7

İ.Y., "O kadar para toplandı, bu para nerede? Haluk Levent 'açıklayıp bırakacağım' diyor. Bu depremzedelerin parası, açıklamasını istiyorum" sözleriyle çağrıda bulundu.

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Ahbap bağışları için depremzedelerden çağrı: 'Bu paralar ne oldu?' - Resim: 8

Bir diğer depremzede N.T. ise bazı konutların yaşam koşullarına uygun olmadığını savunarak, çatı, zemin kaplamaları ve sıhhi tesisat gibi alanlarda sorunlar bulunduğunu ileri sürdü.

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Ahbap bağışları için depremzedelerden çağrı: 'Bu paralar ne oldu?' - Resim: 9

AHBAP'TAN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Malatyalı depremzedeler, bağışların hangi kalemlerde kullanıldığının ayrıntılı şekilde paylaşılmasını talep ederken, süreçle ilgili açıklama yapılmasını beklediklerini belirtti.

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Ahbap bağışları için depremzedelerden çağrı: 'Bu paralar ne oldu?' - Resim: 10

Öte yandan Ahbap Derneği ve Haluk Levent cephesinden söz konusu iddialara ilişkin yapılacak açıklamalar merak konusu oldu.

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