Gülistan Doku soruşturmasında her gün yeni bir gelişme yaşanıyor. ‘Delil karartmaktan’ tutuklanan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in, sahte arama çalışmaları sırasında Doku ailesini sık sık Gülistan’ın intihar ettiği yönünde sahte delillerle oyaladığı anlaşıldı. Bunun yanı sıra eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “Yakın arkadaşım” diye adlandırdığı Tuncay Sonel’in, o dönem nasıl aklandığı ortaya çıktı.

Sözcü'de yer alan habere göre, Soylu tarafından oluşturulan özel ekibin 6 yıl önce oluşturduğu raporda genç kızın intihar ettiğine dair kuvvetli şüpheler bulunduğu belirtilmiş. Gülistan’ın yurt odasında dolabına vasiyet mektubu bıraktığı, çevresine sık sık intihar içerikli konuşmalar yaptığı öne sürülmüş.

Öte yandan Süleyman Soylu bu hafta içerisinde "Meclis'in müdavimi değilim" demiş ve Meclis'e gidip milletvekillik görevini yapmadığını itiraf etmişti. Soylu'nun Meclis'e gitmeyerek kamudan aldığı maaşın ise toplam 450 bin TL olduğu ortaya çıkmıştı. Buna ek olarak Soylu'nun makam şoförü ve diplomatik pasaport sahibi olduğu anlaşılmıştı.