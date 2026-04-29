Biliyorsunuz, gidiyorum, geziyorum, sizlerle paylaşıyorum… Kültürel, tarihî ve sanatsal olarak birbirine benzeyen pek çok ülkeye yaptığım seyahatlerden anılarımı yazdığımı beni takip eden okuyucularım bilir. Elimden geldiğince yalnızca genel bilgileri değil, şahsi izlenimlerimi de aktarmaya çalışıyorum. Biliyoruz ki bir şehri şehir yapan; taş binaları, müzeleri, caddeleri kadar, insanda bıraktığı his ve ruhunda uyandırdığı sestir de.

Geçtiğimiz hafta sonu Berna’yla İstanbul’a gittik. Cuma günü başladık yolculuğa. “Cuma günü ne yapılır?” diye düşündük. Dua edilir, ibadet edilir, ziyaret edilir… Çok şükür yol arkadaşım da aynı fikirdeydi. Böylece Hazreti Yuşa Hazretleri’ni ve Eyüp Sultan Hazretleri’ni makamlarında ziyaret etme bahtiyarlığına eriştik. Birini ikindi vakti, diğerini akşam saatlerinde. Şükür, kavuşturana… Maneviyatla başlayan bir İstanbul gününün bereketi bambaşkaydı. Sıfatlarının içinde kaotik ve kalabalık kelimelerini barındıran koskoca İstanbul, bizi misafir ağırlar gibi ağırladı; ne bir trafiğe takıldık ne bir aksilik yaşadık, her şey su gibi aktı gitti.

Hazreti Yuşa Tepesi’nin İstanbul’un en yüksek manevî duraklarından biri olduğunu çoğu kişi bilmez. Rivayete göre burada edilen duaların gönülde ayrı bir yankısı varmış. Eyüp Sultan’a sadece türbe olarak hiç bakamadım. Peygamber Efendimizi (SAV) konuk olarak evinde aylarca ağırlamış mübarek bir zat. Osmanlı padişahlarının tahta çıkmadan önce kılıç kuşandığı yerlerden biri. Zamanında devletin kalbinin attığı mekânlardan biri.

Manevî doyuma ulaştıktan sonra, göbek doyumuna ulaşmak için Mihmandar Restoran’da huzur verici bir akşam yemeği yedik. Bir gün de olsa dünya işlerinden sıyrılarak cumamızı sonlandırdık.

Ertesi gün değerli hocam Ebülfez Ferecoğlu ile çağdaş sanat ağırlıklı bir gezi yapmak üzere Beşiktaş’ta buluştuk. Lütfü Kırdar Kongre Merkezi’ndeki bienale gittik. Sanatla dolu bir hafta sonu planlamıştık. Gördüklerimiz oldukça ilgi çekiciydi.

Contemporary İstanbul, kenti bir çağdaş sanat platformu olarak konumlandıran; dünyanın farklı yerlerinden galerilerin, sanatçıların, koleksiyonerlerin, küratörlerin ve akademisyenlerin bir araya geldiği etkileyici bir buluşma noktası.

Bu seneki bienalde, sanat anlayışının yapay zekâ ve dijital teknoloji ile ne kadar hızlı evrildiğini gözler önüne seren işler dikkat çekiyordu. Aslında değişim çoktan başlamıştı fakat artık ciddi şekilde hızlanmış. Buna karşı değilim; zamanın ruhu bu olabilir, yadsıyamayız. Ancak yine de içimden hep şu dua geçiyor: İnşallah ben hiçbir zaman buna mecbur kalmam. Çünkü elde fırçayla, zihnin içindeki sancıyla, sezgiyle, duyguyla, tamamen insandan çıkan gerçek işlerin gözde ve gönülde bırakacağı tatmin bambaşka. Derinlik seviyesi farklı. Mukayese edilemez.

Yeni sanatçılar, genç isimler, cesur denemeler… Etkileyici bir görsel tecrübe yaşattılar. Fotoğraflar, dokular, halılar, yerleştirmeler… Hepsinin ayrı bir dili vardı. Fakat beni en çok mutlu eden başka bir şeydi: ziyaretçi kalabalığı. İnsanların bu yozlaşmış zamanda sanat görmek için zamanından ödün verebilmesi çok güzel. Az sayılamayacak bir ücret ödeyerek eserleri görmek için beklemeleri takdire şayan. Bilinmektedir ki toplumun sanatla kurduğu bağ, tarihiyle, geleceğiyle ve gelişimiyle kurduğu bağdır. Değerlidir.

Güzel İstanbul’u sanat vesilesiyle yeniden hatırladım. Seyahatimiz yalnızca galerilerden ve sergilerden ibaret değildi. İstanbul sokaklarına karıştık. Çamlıca’dan baktık şehre… Üsküdar’ın kendine has vakarını seyrettik. Köprülerden geçtik, Boğaz’ın mavi çizgisine hayran olduk. Sevdiğimin sevdiği Ortaköy Camii’nin zarafeti insanı susturuyordu. Pek az kişi bilir; Ortaköy Camii’nin pencereleri öyle hesaplanmıştır ki günün belirli saatlerinde içeri süzülen ışık tablo etkisi oluşturur.

Saraylar önünden geçtik, tarihin sessiz ihtişamına selam verdik. Beşiktaş Stadı çevresinde dolaştık; şehrin sporla, tutkuyla ve tadında fanatizmle birleşen damarını hissettik.

Nişantaşı’nda Red Rouge Art’taki Yahya Perviz Tan sergisini gezdik. Ardından iki üç güzel galeri ile tanıştık. Sanat dolu kahveli sohbetler yaptık. Yeni isimler, yeni bakış açıları, yeni heyecanlar… İstanbul’un her tarafı başka.

İstanbul’da Roma, Bizans ve Osmanlı’dan kalan su yollarının bir kısmı hâlâ modern şehrin altında yaşamaya devam eder. Yerebatan Sarnıcı yalnızca görünen yüzüdür. Şehrin altında başka dehlizler, eski su kanalları ve unutulmuş yapılar bulunur. İstanbul, üstünde yaşanandan fazlasını altında saklayan bir şehirdir.

Ben İzmir’de yaşayan biri olarak rahatlıkla söyleyebilirim ki oksijeni bile farklı. Belki denizin kokusu, belki tarihî taşların sessizliği, belki de milyonlarca insanın duası var havada…

İstanbul'u seversiniz ya da yorucu bulursunuz; fakat inkâr edemezsiniz. Bu şehir durmadan konuşur. Her gelişte başka bir cümle kurar. Bu gelişimde bana söylediği şey ise şuydu: Sanat değişir, şehir değişir, zaman değişir… Ama ruhu olan her şey daima ayakta kalır.