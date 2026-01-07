Vefa, insanı güçlü tutan bir değerdir. Bu yüzden benden sık sık duyuyorsunuz, duyacaksınız da. Vefa konusuna vefa göstereceğim:)

Hayatımı vefa olarak özetlesem yalan olmaz. Allah’a vefa, Allah’ın yazdığı kadere vefa... Yaşarım, amenna.

Mutluluğun, güvenin ve sağlam ilişkilerin temelinde vefa vardır. (Ve boza’nın:) Bunu herkes bilir. Vefa; sevgiyi unutmamak, saygıyı korumak, verilen sözü tutmak ve iyiliğe iyilikle karşılık vermektir. Zor zamanlarda yanında olanları hatırlamak, sevincini paylaşanları unutmamak, düştüğünde el uzatanlara sırt çevirmemektir.

Şu an söylediklerim herkesin bildiği şeyler gibi görünse de aynı zamanda herkesin yokluğundan şikayet ettiği şeyler. Peki herkes vefanın önemini bilirken bir yandan nasıl vefasızlıktan şikayet edilebiliyor? Herkes kendi vefasını mı yaratmış? Ya da vefasızlık kişiye göre değişiyor mu? Buraları biraz düşünmek lazım.

Yaşadığımız olayları yorumlarken, bedenlerimizden çıkıp dışarıdan yorumlamak tarafsız olmamıza yardımcı olabilir. Vefasız olduğunu düşündüğün kişi de senin vefasız olduğunu düşünüyorsa burada bir bakış açısı hatası var demektir. Bu çelişkili durumun kaynağını bulmak isteyenler için bir yöntem bıraktım buraya. Çünkü insan kendi benliğini içinde her şeyi kalbinin mizacına göre yorumlamaya meyilli. Kim vefalı kim vefasız anlamak için mevcut durumun dışına çıkıp tarafsız bir gözle bakmayı başarabilmek zor ama doğru sonuç verebilir.

Vefa; çıkarın yerine samimiyetin, öfkenin yerine affın, haksızlığın yerine adaletin tarafında durmaktır. İnsan olmanın, birlikte yaşamanın ve güçlü bir toplum olmanın temelidir. Duruş sahibi olmak, değerlerine sadık kalmak ve sorumluluk bilinciyle hareket etmektir. O yüzden çok lazım.

Vefa; kendine karşı dürüst olmakla başlar. Sahip olduklarının kıymetini bilmek, emek vererek elde edilen başarıyı korumak, zorluklar karşısında pes etmemekle devam eder. Sabırla çalışmak, paylaşmayı bilmek ve her şartta insan kalabilmek vefadır.

Vefa, davranışlarımızda kendini gösterir. Aileye bağlılık, büyüklere saygı, çocuklara şefkat vefanın en somut hâlleridir. Bazen birine destek olmak, bazen bir umut ışığı yakmak, bazen de geleceğe nefes olacak bir fidan dikmektir. İçinde yaşadığımız topluma karşı sorumluluk almak vefadır.



Tarihimizi hatırlamak, bu toprakları bize yurt yapanları, şehitlerimizi saygıyla anmak, ortak değerlerimize sahip çıkmak da vefanın bir parçasıdır. Yaşanmışlığa, verilen emeklere minnettir.

Hayatımıza dokunan insanlara karşı ne kadar vefalıyız?

Ailemize, çevremize, yaşadığımız topluma karşı sorumluluklarımızı yerine getirebiliyor muyuz?

Birinin derdine derman, yalnızlığına çare olabiliyor muyuz?

Bu sorulara gönül rahatlığıyla “evet” diyebilmek, hem insanlığımızı hem de karakterimizi notlandırır.

Yazımı öz bir sözle sonlandırmak istiyorum: “Emanete riayet edenin imanı olgunlaşmıştır, ahde vefa gösterenin ise dini kemâle ermiştir.”