Otomobil üreticileri, 2026 yılının Ağustos ayı tarifelerini duyurdu. Piyasada bazı markalar etiketlerini sabit bırakmayı tercih ederken, kimileri cazip indirim fırsatlarıyla öne çıkıyor. Toyota'nın milyonluk dev indirimi, Fiat Egea serisinin veda dönemindeki fiyat güncellemeleri ve Opel'in akülü araç serisindeki avantajlar sektöre hareketlilik kazandırdı.
Ağustos ayının en uygun araçları belli oldu: İşte güncel liste
Ağustos 2026 otomobil fiyatları ve kampanyaları belli oldu. Güncellemeler ve markaların sunduğu cazip sıfır faizli kredi fırsatları piyasaya hareketlilik kazandırdı. Sıfır kilometre araç sahibi olmak isteyenler için güncel güncel fiyat listeleri ve kampanyalar da şekillenmeye başladı.Kaynak: Diğer
BYD ve Tesla'dan Dacia ile Renault'ya kadar geniş bir yelpazede güncel sıfır kilometre taşıt fiyatları ve gelişmeleri bu kapsamda şekilleniyor.
BOREAL İNDİRİMİ DEVAM EDİYOR
Renault, yerli üretim SUV modeli Boreal için lansmana özel indirimlerini Ağustos ayında da sürdürüyor. Clio ve Megane Sedan modellerinde ise fiyatlar sabit tutuldu.
Yeni Clio evolution plus: 1.830.000 TL
Yeni Boreal evolution Turbo TCe EDC 145 hp: 2.194.000 TL (Kampanyalı)
Renault Duster Evolution Eco-G 120 hp: 1.865.000 TL
Megane Sedan Touch 1.3 TCe 140 bg: 1.841.000 TL
Renault Austral techno mild hybrid: 2.875.000 TL
COROLLA’DA 1 MİLYON TL’YE YAKIN İNDİRİM VAR
Ağustos ayının en dikkat çekici kampanyası Toyota'dan geldi. Marka, Corolla modelinde yaklaşık 1 milyon TL'ye varan, Land Cruiser Prado'da ise yaklaşık 5 milyon TL'lik dev indirimler sunuyor.
Corolla 1.5 Vision Plus: 1.850.000 TL (Kampanyalı)
Corolla 1.5 Flame X-Pack: 1.999.000 TL (964.000 TL İndirim)
Corolla Cross Hybrid 1.8 Flame: 2.820.000 TL (Kampanyalı)
C-HR Hybrid 1.8 Flame: 2.250.000 TL (Kampanyalı)
Land Cruiser Prado: 14.700.000 TL (Kampanyalı)
ELEKTRİKLİ MODELLERDE DEV FIRSAT
Opel, Ağustos ayında elektrikli modellerinde 350 bin TL’ye varan indirimlerle öne çıkıyor. Grandland modelindeki dev indirim kampanyası ise sona erdi.
Corsa 1.2 100 HP Benzin: 1.390.000 TL (Kampanyalı)
Corsa Elektrik 100 kW: 1.801.000 TL (Kampanyalı)
Yeni Astra 1.5 Dizel (Edition): 2.360.000 TL
Frontera Hybrid 1.2 145 HP: 1.870.000 TL (Kampanyalı)
Grandland Elektrik 239 kW AWD (GS): 3.874.000 TL (Kampanyalı)
YERLİ OTOMOBİLDE SIFIR FAİZ FIRSATI
Yerli ve milli otomobil markası Togg, Ağustos ayında T10X ve yeni fastback modeli T10F’in fiyatlarında bir değişikliğe gitmedi. Marka, 2026 yılı başından beri uyguladığı yüzde 0 faizli kredi kampanyasına bu ay da devam ederek, hem bireysel hem de kurumsal müşterilere 1,5 milyon TL'ye kadar faizsiz finansman veya 3 ay ödeme erteleme seçeneği sunuyor.
T10F V1 RWD Standart Menzil: 1.885.000 TL
T10F V2 4More (Dört Tekerden Çekiş): 3.218.000 TL
T10X V1 RWD Standart Menzil: 1.909.048 TL
T10X V2 RWD Uzun Menzil: 2.411.000 TL
T10X V2 4More Obsidiyen: 3.218.137 TL
KÜÇÜK ZAMLAR VE İNDİRİM KAMPANYALARI
Fransız üretici Citroen, Ağustos ayında modellerinde küçük zamlar yaparken önemli indirim kampanyaları da başlattı. Özellikle elektrikli modellerde 200 bin TL'ye varan indirimler dikkat çekiyor.
Ami (6 kW Elektrik Motor): 560.000 TL (Kampanyalı)
e-C3 (83 kW, Max): 1.520.000 TL (Kampanyalı)
C3 Aircross Hybrid (Collection): 2.130.000 TL (Kampanyalı)
e-C4 (115 kW, Max): 2.100.000 TL (Kampanyalı)
C5 Aircross Hybrid (Plus): 2.599.000 TL (Kampanyalı)
FİYAT/PERFORMANS DENGESİ SABİT
Dacia, Ağustos ayında fiyatlarını büyük oranda sabit tuttu. Türkiye'nin en ucuz otomobillerinden Sandero ve 13 yıl sonra dönen Logan modelinde fiyat güncellemesi yapılmadı.
Sandero essential TCe 100 (2026 MY): 1.299.000 TL
Sandero Stepway expression Eco-G 120 auto: 1.756.000 TL
Yeni Logan essential TCe 100: 1.440.000 TL
Jogger extreme Eco-G 120 auto (7 koltuklu): 1.850.000 TL
AĞUSTOS'TA ZAM YOK
Honda, Ağustos 2026 listesinde fiyatlarını sabit tutma kararı aldı. Listeye son eklenen ZR-V modeliyle birlikte hibrit ağırlıklı seçenekler devam ediyor.
Honda Jazz 1.5L Hibrit: 2.525.000 TL
Honda HR-V 1.5L Hibrit (Elegance): 2.389.000 TL (Kampanyalı)
Honda ZR-V 2.0L Hibrit: 4.970.000 TL
Honda CR-V 2.0L Hibrit: 6.160.000 TL
MODEL Y ÜST VERSİYONLARA ZAM YAPILDI
Tesla, Ağustos ayında Model Y'nin giriş seviyesi fiyatını sabit tutarken, üst donanım ve performans versiyonlarına zam yaptı.
Model Y (Arkadan Çekiş): 2.474.985 TL
Model Y Long Range (Arkadan Çekiş): 3.682.800 TL
Model Y Long Range (4 Çeker): 4.410.000 TL
Model Y Performance (Dört Çeker): 4.756.500 TL
EGEA’YA ZAMLA VEDA
Üretimi sona eren Fiat Egea modellerinde Ağustos ayında hem zam hem de nakit indirim kampanyaları bir arada sunuluyor. Şehir içi mobilite aracı Topolino’da ise fiyat düşüşü yaşandı.
Egea Sedan 1.6 M.Jet 130 HP (Easy): 1.384.900 TL (Nakit Kampanyalı)
Egea Cross 1.6 M.Jet 130 HP (Street): 1.850.500 TL (Nakit Kampanyalı)
Grande Panda (83 kW Elektrikli): 1.494.900 TL (Nakit Kampanyalı)
Topolino (5.4 kWh): 559.900 TL (Nakit Kampanyalı)