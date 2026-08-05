Ağustos ayının en uygun araçları belli oldu: İşte güncel liste

YERLİ OTOMOBİLDE SIFIR FAİZ FIRSATI

Yerli ve milli otomobil markası Togg, Ağustos ayında T10X ve yeni fastback modeli T10F’in fiyatlarında bir değişikliğe gitmedi. Marka, 2026 yılı başından beri uyguladığı yüzde 0 faizli kredi kampanyasına bu ay da devam ederek, hem bireysel hem de kurumsal müşterilere 1,5 milyon TL'ye kadar faizsiz finansman veya 3 ay ödeme erteleme seçeneği sunuyor.

T10F V1 RWD Standart Menzil: 1.885.000 TL

T10F V2 4More (Dört Tekerden Çekiş): 3.218.000 TL

T10X V1 RWD Standart Menzil: 1.909.048 TL

T10X V2 RWD Uzun Menzil: 2.411.000 TL

T10X V2 4More Obsidiyen: 3.218.137 TL