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Birleşik Metal-İş Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM) tarafından hazırlanan Açlık ve Yoksulluk Ağustos 2026 Dönem Raporu sonuçları açıklandı. Hesaplamalara göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi adına yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) Ağustos ayında 37 bin 203 lira olarak belirlendi. Raporda, bu miktarın yalnızca gıda ihtiyacı için harcanması gereken minimum tutar olduğunun altı çizildi.

YOKSULLUK SINIRI 122 BİN LİRAYI DEVİRDİ

Açlık sınırı baz alınarak hanehalkı tüketim harcamaları doğrultusunda gerçekleştirilen hesaplamalara göre ise yoksulluk sınırı 122 bin 217 lira seviyesine ulaştı.

BİREYSEL BESLENME MALİYETLERİ TEK TEK HESAPLANDI

BİSAM raporunda bireylerin yaş ve cinsiyet gruplarına göre aylık sağlıklı beslenme maliyetleri şu şekilde sıralandı:

Yetişkin bir erkek: 10 bin 25 TL

15-18 yaş arası genç: 10 bin 473 TL

Yetişkin bir kadın: 9 bin 649 TL

4-6 yaş arası çocuk: 7 bin 57 TL

GÜNLÜK HARCAMADA EN BÜYÜK KALEM: SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ

Ağustos dönemine ait günlük harcama gereksinimlerinde en yüksek maliyeti 431,31 liralık harcama tutarı ile süt ve süt ürünleri grubu oluşturdu. Günlük harcama gereksinimindeki diğer besin grupları ve maliyetleri ise şöyle listelendi:

Sebze ve Meyve: 288,82 TL

Kırmızı Et, Balık ve Tavuk: 209,80 TL

Ekmek: 86,67 TL

Katı Yağ ve Sıvı Yağ: 78,43 TL

Şeker, Bal, Reçel ve Pekmez: 43,98 TL

Kurubaklagil: 28,87 TL

Yumurta: 24,90 TL

Pirinç, Bulgur, Makarna ve Un Grubu: 19,14 TL