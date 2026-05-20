Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki Altınova Kapalı Pazar Yeri, 15-18 Mayıs 2026 tarihleri arasında büyük bir sektörel buluşmaya ev sahipliği yaptı. Yaklaşık 9 bin metrekarelik alanın tamamında kurulan fuarda; traktörler, tarım makineleri, hasat ekipmanları, zeytin üretim teknolojileri, modern sulama sistemleri, bitki besleme çözümleri ve dijital tarım uygulamaları görücüye çıktı. Dört gün süren organizasyon, bölgedeki ticari hareketliliğe ve sektörel etkileşime büyük bir ivme kazandırdı.

Fuarın beklentilerin üzerinde bir başarıya ulaştığını ifade eden Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Altınova Kapalı Pazar Yeri'ni bölge ekonomisini besleyecek çok amaçlı bir yaşam alanı olarak planladıklarını belirtti. Gelen yoğun talep üzerine önümüzdeki yıl fuar alanını büyütmeyi hedeflediklerini kaydeden Başkan Ergin, şöyle konuştu:

"Bu topraklar, atalarımızın emeyle bereketlenmiş çok kıymetli bir miras. Artan maliyetler karşısında çiftçimizin yükünü hafifletecek her teknoloji ve yatırım, aslında ülke ekonomisine yapılan stratejik bir katkıdır. Çünkü üreticinin güçlü olduğu yerde ticaret, istihdam ve yerel kalkınma büyür. Burada teknolojiyle toprak, bilgiyle üretim buluştu."

Organizasyon komitesinden Ercüment Er, bölgenin ilk ihtisas fuarı olan AGROAYVALIK 2026 ve eş zamanlı yürütülen Zeytin Üretim Zirvesi'nin sektöre önemli bir vizyon kattığını söyledi. Dört günde toplam 21 bin 280 ziyaretçinin ağırlandığını belirten Er, fuar süresince çok sayıda yeni ticari iş birliği, bayilik anlaşması ve doğrudan satışın gerçekleştiğini vurguladı.

Fuarla eş zamanlı olarak düzenlenen Zeytin Üretim Zirvesi de tarım dünyasının önemli isimlerini ağırladı. Tarım Gazetecileri ve Yazarları Derneği Başkanı İsmail Uğural'ın koordinatörlüğünde yapılan zirveye; bölge belediye başkanları, ticaret ve ziraat odası temsilcileri, sektör paydaşları ile kadın çiftçiler katıldı. Geniş katılımlı oturumlarda; tarımsal politikalar, yeni üretim stratejileri ve sürdürülebilir tarım uygulamaları masaya yatırılarak geleceğe dönük çözüm önerileri geliştirildi.