Kaynak: İHA

Ağrı’da etkili olan sağanak yağışların ardından Doğubayazıt, Diyadin ve Taşlıçay ilçelerine bağlı bazı köylerde su baskını ve taşkınlar yaşandı.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, meteorolojik uyarıların önceden değerlendirilmesiyle ilgili kurumlar tarafından gerekli hazırlık ve tedbirlerin alındığı duyuruldu.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, alınan önlemler sayesinde olası daha büyük olumsuzlukların önüne geçildiği kaydedildi.

Valilik koordinesinde il merkezinde AFAD öncülüğünde Devlet Su İşleri (DSİ) ve İl Özel İdaresi ekiplerinin sahada çalışma yürüttüğü ifade edilen açıklamada, ilçelerde ise kaymakamlıkların koordinasyonunda ilgili kurum ekiplerinin müdahale çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

Su baskını ve taşkınlardan etkilenen bölgelerde vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması için müdahale ve iyileştirme çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.