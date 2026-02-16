Modern tıbbın en büyük bilmecelerinden biri olan "nedeni açıklanamayan ağrılar" konusunda ezber bozan bulgulara ulaşıldı.

Fizyolojik bir yaralanma ya da doku hasarı olmamasına rağmen aylarca süren kronik ağrıların, aslında beynin savunma mekanizması olarak geliştirdiği psikolojik süreçlerden kaynaklandığı bilimsel olarak doğrulandı.

BEYİN ACIYI "ÖĞRENİYOR"

Kuzeybatı Üniversitesi (Northwestern University) bünyesinde yürütülen geniş kapsamlı nörogörüntüleme çalışmaları, kronik ağrının zamanla yer değiştirdiğini ortaya koydu.

Araştırma sonuçlarına göre, akut ağrı ilk aşamada beynin duyusal bölgelerinde işlenirken, süreklilik kazandığında beynin duygu ve öğrenme merkezleri olan amygdala ve hippocampus bölgelerine transfer edildi. Bu durum, ağrının artık fiziksel bir uyarıcıdan bağımsız, tamamen zihinsel bir süreç haline geldiğini gösterdi.

UZMANLAR NE DİYOR?

Konuyla ilgili görüşlerini bildiren Harvard Tıp Fakültesi öğretim üyesi ve ağrı psikolojisi uzmanı Dr. Beth Darnall, zihinsel durumun biyolojik çıktılar üzerindeki etkisine dikkat çekti.

Darnall, "Beyin, yüksek düzeyde stres, kaygı veya bastırılmış duyguları yönetmekte zorlandığında, bu gerilimi fiziksel bir semptoma dönüştürerek dikkati başka yöne çekmeyi tercih etti. Bu bir simülasyon değil, sinir sisteminin somut bir yanıtıydı" şeklinde konuştu.

New York Üniversitesi Langone Sağlık Merkezi'nden Dr. Howard Schubiner ise, "Zihin-Vücut Sendromu" olarak tanımlanan bu durumu destekleyen klinik verileri paylaştı.

Schubiner, hastaların büyük bir kısmında, duygusal travmaların çözülmesinin ardından fiziksel ağrıların kendiliğinden ortadan kalktığını ifade etti.

Uzman, beynin koruma içgüdüsüyle yarattığı bu ağrı ağlarının, bilişsel terapilerle yeniden yapılandırılabildiğini vurguladı.

PSİKOLOJİK KÖKENLİ AĞRININ BELİRTİLERİ

Bilimsel raporlarda, psikolojik kaynaklı ağrıları fiziksel olanlardan ayıran temel unsurlar şu şekilde sıralandı:

-Stresli dönemlerde ağrı şiddetinin ani artış göstermesi.

-Standart ağrı kesicilere ve fizik tedavi yöntemlerine yanıt alınamaması.

-Ağrının vücudun farklı noktalarına gezici bir karakter sergilemesi.