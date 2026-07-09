Ağrı'da spor dolu gelecek

Çelebi, Gençlik ve Spor Bakanlığının öncülüğünde sürdürülen proje sayesinde çocuk ve gençlerin sporla buluşturulduğunu belirterek, "Çocuklarımızı ve gençlerimizi suyla, sporla ve özgüvenle buluşturuyoruz. Bu şehirde yüzme bilmeyen kalmasın istiyoruz. Uzman antrenörlerimiz eşliğinde, güvenli ve hijyenik tesislerimizde evlatlarımıza ücretsiz yüzme eğitimi veriyoruz. Spor, çocuklarımızın fiziksel gelişimlerinin yanı sıra disiplin ve özgüven kazanmalarına da yardımcı oluyor. Hedefimiz, sporla büyüyen, özgüvenli bir nesil yetiştirmek. Tüm ailelerimizi çocuklarını yüzme kurslarımıza kaydettirmeye davet ediyorum."dedi.