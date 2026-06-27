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Kaynak: İHA

Ağrı’nın Diyadin ilçesine bağlı Taşkesen köyünde olumsuz hava koşulları etkili oldu. Kısa süre içerisinde şiddetini artıran dolu ve fırtına, köy sakinlerine zor anlar yaşattı.

Şiddetli rüzgarın etkisiyle köydeki bir evin çatısı yerinden sökülerek uçtu. Olay esnasında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma meydana gelmezken, söz konusu konutta maddi hasar oluştu.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine Taşkesen köyüne jandarma, AFAD ve kaymakamlık görevlileri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, olumsuz hava koşullarının yol açtığı hasarı belirlemek amacıyla köy genelinde inceleme ve hasar tespit çalışması başlattı.