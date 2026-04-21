Öte yandan, can kaybı yaşanmazken, vatandaşlar kalıcı çözüm çağrısında bulundu.
Ağrı’da sağanak yağış dere taşmasına yol açtı
Ağrı’nın Patnos ilçesinde etkili olan sağanak yağış, Badişan Deresi’nin taşmasına yol açtı. Bazı evler ve tarım alanları su altında kaldı.
Yağışın ardından debisi hızla yükselen dere, özellikle Çay Mahallesi başta olmak üzere çevredeki yerleşim alanlarında su baskınlarına neden oldu. Vatandaşlar zor anlar yaşarken, bazı evlerde maddi hasar meydana geldi.
Kaynak: İHA
