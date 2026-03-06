Kentin kuzey kesimlerinde, yüksek rakımlı bölgelerde yer alan Aşağıkent ve Ortakent köyleri, kış mevsiminin gelişiyle birlikte kartpostallık görüntülere sahne oluyor. Bölgenin can damarı olan ve kilometrelerce uzanan menderesler, bu yıl yaklaşık 1 metreyi bulan kar kalınlığıyla bambaşka bir güzelliğe büründü.

HAYVANCILIĞIN KIŞLIK SU KAYNAĞI: MENDERESLER



Yaz aylarında yaylacıların uğrak noktası olan ve çevresinde yoğun hayvancılık faaliyetlerinin yürütüldüğü menderesler, dondurucu soğuklarda da bölge halkı için hayati önem taşıyor. Yazın serin havası için çadır kuran yaylacıların yerini kışın bembeyaz bir sessizlik alırken, menderesler kış boyunca hayvanların su ihtiyacını karşılamaya devam ediyor.

DRON İLE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ: KİLOMETRELERCE UZANAN BEYAZ HAT



Karlı dağların arasından süzülerek geçen mendereslerin oluşturduğu eşsiz kıvrımlar, havadan dron ile görüntülendi. Karın beyazlığı ile mendereslerin koyu tonlarının oluşturduğu kontrast, izleyenleri hayran bıraktı.