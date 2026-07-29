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Kaynak: İHA

Ağrı’nın Yakınca köyünde akşam saatlerinde doğa tutkunlarını hayran bırakan görsel bir şölen yaşandı. Bir yanda batan güneşin kızıl ve altın sarısı tonları buğday tarlalarını kaplarken, diğer yanda dolunay dağların üzerinden süzülerek gökyüzündeki yerini aldı.

Altın sarısına bürünen buğday başaklarının kızıl gökyüzüyle birleştiği anlarda, süzülen kuşlar da bu nadir manzaraya eşlik etti. Gökyüzünde eş zamanlı olarak gerçekleşen bu büyüleyici doğa olayı, bölgedeki fotoğraf sevdalıları tarafından kare kare kaydedildi.