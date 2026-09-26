Kaynak: İHA

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent merkezi ve 7 ilçede huzur ve güven uygulaması yapıldı. 77 ekip ve 297 personelin katıldığı uygulama, 35 sabit uygulama noktası ile 18 farklı lokasyonda eş zamanlı olarak yapıldı. Umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinin de denetlendiği uygulamalarda 5 bin 985 kişi ile 1 bin 613 araç sorgulandı.

Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 34 kişi yakalandı. Yakalananlardan 11'inin toplam 116 yıl 3 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, 23 kişinin ise ifadeye yönelik arandığı belirtildi. Uygulamalarda 1 ruhsatsız tabanca ve muşta ele geçirilirken, 24 araç ve sürücü hakkında işlem yapıldı, 2 araç trafikten men edildi.

Denetimler kapsamında toplam 861 bin 705 lira idari para cezası uygulandı.