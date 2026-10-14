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Kaynak: İHA

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında son bir ayda yürütülen çalışmalarda 28 bin 950 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olaylarla bağlantılı olduğu belirlenen 30 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.