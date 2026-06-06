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Kış mevsiminin oldukça çetin ve zorlu geçtiği Ağrı'da, havaların ısınmasıyla birlikte doğada baharın tüm güzellikleri yaşanmaya başladı. Kent genelinde karların en geç eridiği noktalar olan yüksek rakımlı dağ köyleri, mevsim normallerine dönen sıcaklıkların ardından adeta renk cümbüşüne büründü.

Yüksek kesimlerdeki yerleşim yerlerinin etrafında ve dağların eteklerindeki düzlük alanlarda, başta sarı renkli olanlar olmak üzere farklı tonlarda yaban çiçekleri açtı.

Kışın beyaz örtüsünün ardından yeşile dönen ve rengarenk çiçeklerle süslenen doğa, bölgede göz alıcı manzaralar oluşturdu.Çiçeklerin açmasıyla kartpostallık görüntülerin ortaya çıktığı köyler ve çevresindeki muhteşem doğa manzarası, dron kamerasıyla havadan kayıt altına alındı.