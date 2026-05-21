Sert kış koşullarıyla bilinen Taşlıçay ilçesine bağlı Tanyolu köyü ile üç mezranın yer aldığı Balık Gölü güzergâhı, bölge halkının kış aylarını Iğdır’da geçirmesi nedeniyle yılın yaklaşık altı ayı ulaşıma kapanıyor.

Bu yıl yoğun kar yağışının etkili olduğu kentte uzun süredir sahada çalışan İl Özel İdaresi ekipleri, kış boyunca açılması mümkün olmayan 35 kilometrelik yolu yeniden ulaşıma kazandırmak için çalışma başlattı.

Çetin hava şartlarına rağmen görev yapan ekipler, yaz mevsimiyle birlikte köylerine dönmeye hazırlanan vatandaşların ulaşımını sağlamak amacıyla kar küreme çalışmalarını sürdürüyor.

Yüksek rakımlı bölgede dozerlerle günlerdir çalışan ekipler, yolun büyük kısmını açarak Tanyolu köyü ile iki mezraya ulaşımı yeniden sağladı.

Öte yandan bölgede devam eden ve yer yer dev kar kütleleri arasında yürütülen çalışmalar, Anadolu Ajansı ekibi tarafından dronla görüntülendi.

Ekiplerin sıradaki hedefi ise metrelerce kar bulunan ve çığ tehlikesi taşıyan Adakent mezrasının giriş yolunu ulaşıma açmak olacak.