Ağrı’da hayvancılıkta yapısal dönüşüm hedefiyle hayata geçirilen “Ahırlar Projesi”, modern üretim altyapısıyla bölgenin üretim gücünü artırmaya hazırlanıyor. Toplam 307 ahır ünitesi ve 3 veterinerlik binasından oluşan dev tesisin inşasında sona yaklaşıldı.

Proje sahasında incelemelerde bulunan Önder Bozkurt ve Hakkı Alp, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Modern üretim altyapısı kuruluyor

Farklı kapasitelerde planlanan ahırlar; 25, 50 ve 75 büyükbaş hayvan kapasitesine sahip olacak şekilde inşa ediliyor. Proje tamamlandığında:

Modern ve planlı üretim modeli yaygınlaşacak

Hayvancılıkta verimlilik artacak

Üretim süreçleri daha kontrollü hale gelecek

Tesis, yalnızca üretim kapasitesini artırmakla kalmayacak, aynı zamanda sürdürülebilir hayvancılık için önemli bir altyapı sunacak.

Şehir içindeki ahırlar tek merkezde toplanacak

Projenin en dikkat çeken yönlerinden biri, şehir merkezinde dağınık halde bulunan ahırların tek noktada toplanacak olması. Bu sayede:

Çevre kirliliği azalacak

Hijyen koşulları iyileşecek

Halk sağlığı açısından önemli kazanımlar elde edilecek

“Ağrı’nın yeni hayvancılık üssü olacak”

Ağrı Valisi Önder Bozkurt, projenin ilin hayvancılık potansiyeline büyük katkı sağlayacağını belirterek şu değerlendirmede bulundu:

“307 ahır ünitesi, 3 veteriner binası ve sosyal donatılarıyla bu tesis, Ağrı’nın yeni hayvancılık üssü olacak. Bu yıl ağustos sonuna doğru tamamlamayı hedefliyoruz.”

Bozkurt, Ağrı’da yaklaşık 8,8 milyon dekarlık alanın tarım ve hayvancılık açısından büyük bir potansiyel sunduğunu vurgulayarak, projenin bu kapasitenin daha etkin kullanılmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

Bölgesel üretim gücü artacak

Büyük ölçekli yatırımın tamamlanmasıyla birlikte:

- Ağrı’nın hayvancılıkta rekabet gücü artacak

- Bölgesel üretim kapasitesi güçlenecek

- Modern tarım ve hayvancılık uygulamaları yaygınlaşacak

“Ahırlar Projesi”, tamamlandığında ya