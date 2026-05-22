Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Ağrı Hayvan Borsası'ndaki hareketlilik devam ediyor. Pazarın en çok dikkat çeken hayvanı ise devasa boyutu ve ağırlığıyla "Barbaros" isimli boğa oldu. Heybetli görüntüsüyle görenleri şaşırtan 1 tonluk kurbanlık, pazarı ziyaret eden vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Besici İsmail Duran, özenle yetiştirdiği kurbanlığın yaklaşık 11 ay içinde bu ağırlığa ulaştığını ifade etti. Pazardaki genel durgunluğa dikkat çeken Duran, şu açıklamada bulundu:

"Şu an bu 1 ton geliyor abi. Barbaros 11 ay içinde bu hale geldi. Pek bu sene alıcı yok, şu an bir hareketlilik yok. Nasip artık."

Barbaros için zaman zaman alıcılarla sıkı pazarlıklar yapılıyor. Dev boğayı yakından incelemek isteyen vatandaşlar ise Barbaros'un yanında hatıra fotoğrafı çektirerek anı ölümsüzleştiriyor.