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Kaynak: İHA

Ağrı Valiliği himayesinde ve Taşlıçay Kaymakamlığı koordinesinde sürdürülen altyapı hamleleri, kırsal alanda yaşayan vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor. Ulaşım standartlarını daha konforlu seviyeye çıkarmak için yürütülen saha faaliyetleri çerçevesinde Kumluca Köyü’ne 4 bin metrekare, Yukarı Dumanlı Köyü’ne ise 3 bin metrekare kilit parke taşı kazandırıldı.

Öte yandan Aşağı Düzmeydan Köyü’nde başlatılan yol yapım hamlesi doğrultusunda, 2,7 kilometre uzunluğundaki BSK binder tabakası sıcak asfalt kaplama faaliyeti sona erdi. Hayata geçirilen bu yatırımlarla birlikte bölge köylerinin ulaşım ağı daha emniyetli ve rahat bir yapıya kavuşturuldu.