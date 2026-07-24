Kaynak: İHA

Yurt genelinde etkisini hissettiren kavurucu sıcak hava dalgası, Ağrı'nın Patnos ilçesinde de hayatı olumsuz etkiliyor. Yükselen termometre değerleri karşısında bunalan çok sayıda çocuk, çareyi tehlikeli sulara girmekte buldu.

Sıcak havanın getirdiği bunaltıcı atmosferden kaçmak isteyen çocuklar, serinleme umuduyla soluğu Patnos Barajı'nda aldı. Yaz tatilini baraj kıyısında geçiren çocuklar, zaman zaman yüksekten suya atlayarak baraj sularında yüzdü. Tehlikeye rağmen barajı tercih ettiklerini belirten çocuklar, günün önemli bir kısmını suda serinleyerek geçirmeye başladı.

Günün büyük bölümünü baraj sularında geçiren çocukların durumu, ciddi bir tehlikeyi de beraberinde getiriyor. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan uzmanlar; baraj, gölet ve sulama kanalı gibi alanlarda yüzmenin hayati derecede boğulma riski taşıdığına dikkat çekti. Yetkililer ve uzmanlar, yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi adına vatandaşları ve aileleri bu tür alanlara karşı dikkatli olmaya çağırdı.