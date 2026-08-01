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Kaynak: İHA

Ağrı’nın Patnos ilçesinde yer alan Yunus Emre Mahallesi Baraj Yolu bölgesinde kaydedilen manzaralar, çevre bilinci konusunda ciddi tartışmalara yol açtı. Hazırda duran iki çöp konteynerinin boş vaziyette bulunmasına karşın, bazı kişilerin atıklarını konteyner yerine yol kenarlarına ve çevreye gelişigüzel bırakması mahalle sakinlerinin tepkisine neden oldu.

Patnos Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ilçe genelinde atık toplama faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Buna karşın konteynerlerin dışına bırakılan çöpler, görsel kirlilik oluşturmanın yanı sıra çevre sağlığını da tehdit ediyor.

Kısa süre önce konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Patnos Belediye Başkanı Abdulhalık Taşkın, daha yaşanabilir ve temiz bir ilçe hedefi doğrultusunda yurttaşların çevre temizliği konusunda daha dikkatli davranmaları gerektiğini vurgulamıştı. Taşkın’ın görev süresi boyunca ilçeyi daha yeşil bir görünüme kavuşturmak amacıyla 15 ayrı türde yaklaşık 40 bin fidanın toprakla buluşturulduğu ve geniş kapsamlı ağaçlandırma hamlelerinin yapıldığı biliniyor.

Belediyenin yol, altyapı, üstyapı, park ve peyzaj düzenlemelerine hız kesmeden devam ettiği bu süreçte çevre kirliliği vakalarının artış göstermesi dikkat çekiyor. Kamuoyunda, konteynerler boşken çöplerin dışarıya atılmasının kasıtlı bir davranış olabileceği yönünde yorumlar yapılırken, ortaya çıkan bu tablolar ilçe geneline sunulan hizmetlere ve verilen emeklere zarar veriyor.