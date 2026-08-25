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Kaynak: İHA

Iğdır’ın Karakoyunlu ilçesinde yer alan Bulakbaşı ve İslamköy mevkilerindeki Karasu Sazlığı, hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte seyirlik görüntülere sahne oluyor. Ağrı Dağı'nın eteklerinde konumlanan sazlık bölge, dağdaki kar ve buzul kütlelerinin erimesi neticesinde bol suyla buluştu.

Artan su debisi sayesinde doğal güzelliği katlanan alan, havadan kaydedilen çekimlerle gözler önüne serildi. Görüntülerde; geniş bir alana yayılan su yüzeyi, bölgeyi saran zengin bitki örtüsü ve fonda ihtişamıyla duran Ağrı Dağı’nın bütünleştiği manzara dikkat çekti.

Zengin ekosistemiyle çok sayıda kuş türü ile yabani canlıya ev sahipliği yapan Karasu Sazlığı, bölgenin öne çıkan doğal rotaları arasında yer alıyor. Eşsiz manzarasıyla öne çıkan alan, özellikle fotoğrafçılar ile doğa yürüyüşçülerinin ilgi odağı olmayı sürdürüyor.