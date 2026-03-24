Pazar günü Ağrı Dağı'na zirve tırmanışında 4 bin 700 metrede 5 kişilik gruptan ayrılarak dönüşe geçen ve kendisinden haber alınamayan kadın dağcı Sevim Yılmaz Hasanova için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma timlerinin koordinasyonunda yürütülen çalışmada, jandarma envanterine ait hava aracı ile emniyet birimlerine ait insansız hava aracı bölgede keşif ve arama faaliyetlerine katılıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri de iş makineleriyle bölgede yol açma çalışması yürütüyor.

NE OLMUŞTU?

22 Mart'ta yurdun en yüksek noktası olan 5 bin 137 rakımlı Ağrı Dağı'nın zirvesine tırmanışa geçen 5 kişilik dağcı grubu arasında yer alan Sevim Yılmaz Hasanova 4 bin 700 rakımda gruptan ayrılarak dönüşe geçmiş, daha sonra kendisinden haber alınamamıştı.