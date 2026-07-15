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Kaynak: AA / DHA / İHA

Ağrı Dağı'nda 22 Mart'ta kaybolan kadın dağcı S.Y.'ye ait olduğu değerlendirilen cenaze, günler süren zorlu tahliye operasyonunun ardından dağdan indirilerek hastane morguna ulaştırıldı.

4700 RAKIMDAN İNDİRİLDİ

Ağrı Valiliği koordinesinde yürütülen çalışmalarda AFAD ve ilgili ekipler, yaklaşık 4700 metre rakımda bulunan cenazeyi güçlükle aşılan arazi şartlarında önce 3200 metre rakımdaki kamp alanına indirdi.

Buradan ambulansla Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi morguna sevk edilen cenazenin kesin kimliğinin, adli tıp incelemesi ve resmi işlemlerin ardından netlik kazanacağı bildirildi.

40 KİŞİLİK EKİP GÖREV YAPTI

Pazar günü ulaşılan cenazenin tahliyesi için 40 kişilik uzman ekip görev aldı.

22 Mart'ta 5 kişilik grupla Ağrı Dağı zirvesine tırmanan S.Y.'nin, 4700 rakımda gruptan ayrılarak geri dönmeye karar verdiği, ancak daha sonra kendisinden bir daha haber alınamadığı öğrenildi.