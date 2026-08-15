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Kaynak: İHA

Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı, güvenlik ortamının sağlanmasıyla birlikte yerli ve yabancı dağcılık tutkunlarını ağırlamayı sürdürüyor. Dört mevsim boyunca rotasını buraya çeviren sporcular, bu kez yaz ortasında sergiledikleri zorlu mücadeleyle öne çıktı.

Rehber Resul Çivaş liderliğinde zirveye doğru harekete geçen tırmanış ekibi, dağın üst kısımlarına yaklaştıkça aniden bastıran yoğun kar yağışı ve fırtınanın ortasında kaldı.

Ağustos ayında meydana gelen fırtına nedeniyle yüksek rakımlı alanlar kısa sürede tamamen karla kaplandı. Görüş mesafesinin oldukça azaldığı sert hava koşullarına rağmen ilerlemeyi sürdüren dağcıların yaşadığı o anlar, cep telefonu kameralarınca kayda alındı.