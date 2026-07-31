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Kaynak: İHA

Türkiye'nin en yüksek noktası konumundaki 5 bin 137 metre rakımlı Ağrı Dağı, yeni bir tırmanış organizasyonuna ev sahipliği yaptı. Bölgeyi yakından tanıyan yerel rehber Resul Civaş liderliğinde harekete geçen dağcı grubu, çetin doğa koşullarını geride bırakarak hedefine ulaştı.

Karla kaplı ve oldukça dik yamaçlardan oluşan parkurda gün boyunca ilerleyen ekip, Ağrı Dağı'nın en üst noktasına varış sağladı. Zirvede Türk bayrağını göndere çeken sporcular, bu özel anları fotoğraflayarak ölümsüzleştirdi.

Tırmanış sonrası değerlendirmelerde bulunan rehber Resul Civaş; yüksek irtifa ile ağır arazi şartlarına karşın faaliyetin hiçbir aksama yaşanmadan noktalandığını aktardı. Civaş, Ağrı Dağı'nın yaz döneminde de dağcılık meraklıları açısından cazibesini koruyan başlıca rotalar arasında yer aldığını ifade etti.