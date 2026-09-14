Ağrı Dağı için korkutan uyarı: Nepal'deki felaket Türkiye'de tekrarlanabilir mi?

Yaptıkları araştırma ve güncel uydu verilerine göre Ağrı Dağı'nın zirvesini örten takke buzulunun da aynı küresel eğilimden etkilendiğini ifade eden Kaya, şu ifadeleri kullandı:

"Ağrı Dağı ülkemizin en yüksek dağı. 5 bin 137 metre yükseltisiyle takke buzuluna sahip olan bir dağdır. Bu buzul zaman içerisinde gittikçe erimektedir. 1900'lü yılların başında yaklaşık 15 kilometre kare olan buzul alanı günümüzde yapılan uydu ölçümleriyle yaklaşık 5 kilometre kareye kadar düşmüş durumda. Geçmişte buzul yalakları, buzul vadileri 3 bin 600 metrelere kadar inerken günümüzde neredeyse 4 bin 900 metreye kadar çekilmiş durumda.