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Kaynak: İHA

Sinop'un Ayancık ilçesinde uzun senelerdir geçimini balıkçılıkla sağlayan Nejat Demircan, avlanmak üzere denize açıldı. Sulara bıraktığı ağları çekerek kontrol ettiği sırada, ağlar arasında ender görülen bir türün bulunduğunu fark etti. Takılan canlı türünün, nesli tükenme tehdidiyle karşı karşıya olan mersin balığı olduğunu anladı.

Koruma altındaki türe hassasiyetle yaklaşan tecrübeli balıkçı, canlıya hiçbir zarar vermeden ağ dokularından kurtardı. Balığı kısa süre inceleyip sağlık durumunun iyi olduğunu tespit eden Demircan, "Sürdürülebilir balıkçılık için bugün ağımıza takılan misafirimiz mersin balığını suya iade ediyoruz" ifadelerini kullanarak canlıyı tekrardan Karadeniz'in serin sularına bıraktı. Örnek teşkil eden o duyarlı anlar ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Diğer yandan, nesli kritik seviyede tehlike altında bulunan mersin balığı popülasyonunu yeniden canlandırmak adına Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından adımlar atılmıştı. Bu kapsamda 24 Kasım 2023 tarihinde Sinop açıklarında 11 bin adet yavru mersin balığı doğal habitatına salınmıştı.