Kaynak: AA

Palamut avı maksadıyla karanlık çöktüğünde denize açılarak ağlarını sulara salan avcıların neşesi, fazlasıyla tuttukları palamutlarla tazelendi.

Palamutla dolup taşan kayıklarıyla Güzelkent Balıkçı Sığınağı'na bağlayan avcılar, bereketin önümüzdeki vakitlerde de sürmesini temenni ediyor.

Güzelkent Su Ürünleri Kooperatifi Lideri Mürsel Sarısoy, AA temsilcisine, palamut bereketi sayesinde keyiflerinin yerinde olduğunu dile getirdi.

Ağ atanların çabalarının karşılığını bulmasının kendilerini mutlu kıldığını ifade eden Sarısoy, "Bu gece balıkçılık iyi geçti. Herkes bir şeyler aldı, emeğinin karşılığını buldu. Sezon iyi başladı. Palamudun fiyatı gününe göre 45, 50 ve 60 lira arasında değişiyor. Çevre illere ve ilçelere satışını yapıyoruz. Kasım ve aralık aylarının daha iyi geçeceğini düşünüyoruz." dedi.