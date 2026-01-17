Yemek borusu alt kısmındaki kasların gevşeyememesi sonucu ortaya çıkan ve nadir görülen bir motor bozukluk olan akalazya hastalığının tedavisinde, dünya genelinde yeni bir standart belirlendi.

Hastaların gıda tüketimini imkansız hale getiren bu kronik rahatsızlıkta, "Peroral Endoskopik Miyotomi" (POEM) adı verilen yöntem, cerrahi kesi gerektirmeden hastalara şifa sundu.

Bilimsel veriler ve istatistiksel başarı

Uluslararası gastroenteroloji dergilerinde yayımlanan klinik çalışmalara göre, akalazya hastalarında yemek borusu alt sfinkterindeki basıncı düşürmeyi hedefleyen POEM yöntemi, %90’ın üzerinde bir başarı oranına ulaştı.

Yapılan araştırmalar, bu tekniğin geleneksel "Heller Miyotomi" yöntemine kıyasla daha az komplikasyon riski taşıdığını ve hastaların hastanede kalış süresini ortalama 48 saate indirdiğini kanıtladı.

Küresel uzman görüşleri

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Cleveland Clinic Gastroenteroloji Bölümü’nden Dr. Michael Vaezi, akalazyanın ilerleyici bir süreç olduğunu belirterek, tedavideki değişimi şu sözlerle aktardı:

"Geleneksel yöntemler genellikle geçici bir rahatlama sağlarken, endoskopik miyotomi ile yemek borusunun iç katmanlarından doğrudan kas müdahalesi yapma imkanı doğdu. Bu yaklaşım, hastanın anatomik bütünlüğünü bozmadan fonksiyonel bir iyileşme sağladığını gösterdi."

Mayo Clinic’ten özofagus hastalıkları uzmanı Dr. Dawn Francis ise yöntemin uzun vadeli etkilerine dikkat çekerek, POEM uygulanan hastaların beş yıllık takip süreçlerinde semptomların nüks etme oranının oldukça düşük kaldığını ifade etti.

Dr. Francis, bu yöntemin özellikle genç yaştaki hastalar için ilk seçenek haline geldiğini vurguladı.

Tedavi süreci nasıl gerçekleşti?

Genel anestezi altında uygulanan prosedürde, ağız yoluyla girilen endoskopik kameralar kullanıldı.

Yemek borusunun iç yüzeyinde oluşturulan tünel vasıtasıyla, gevşemeyen kas dokusu kesilerek geçiş yolu rahatlatıldı.

Dikişsiz ve yarasız tamamlanan operasyonun ardından hastaların aynı gün sıvı gıda alımına başladığı kaydedildi.