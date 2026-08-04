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Kaynak: Haber Merkezi

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Dönem Başkanı ve İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı sürdürdüğü savaşın Avrupa güvenliği açısından en büyük tehdit olmaya devam ettiğini belirtti.

"AVRUPA GÜVENLİĞİ AÇISINDAN EN BÜYÜK TEHDİT"

Cassis, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Bakü'de düzenlediği ortak basın toplantısında Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı sürdürdüğü savaşın Avrupa güvenliği üzerindeki etkilerine dikkat çeken Cassis, "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı sürdürdüğü savaş Avrupa güvenliği açısından en büyük tehdit olmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

"GERÇEK DİYALOĞU KORUMAK İSTİYORUZ"

AGİT Dönem Başkanı olarak temel amaçlarının gerçek diyaloğu korumak olduğunu söyleyen Cassis, farklı görüşlere sahip tarafların, Rusya, Belarus ve diğer katılımcıların aynı masa etrafında bir araya gelerek konuşmanın yolunu bulması gerektiğini ifade etti.

ATEŞKES SONRASI DESTEK MESAJI

Cassis, olası bir ateşkesin sağlanması halinde AGİT'in adil ve kalıcı barışın tesisine katkı sunmaya hazır olduğunu belirterek, "Bu teşkilatın bugün de gerekli olduğunu kanıtlamalıyız." değerlendirmesinde bulundu.