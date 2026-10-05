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Kaynak: İHA

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesine bağlı Koçaş Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan Ünalan ailesi, yetiştirdikleri iki dev dana ile dikkatleri üzerine çekti. Özel besleme programı ve özenli bakımla büyütülen "Ateş" ve "Paşa" isimli danalar, ulaştıkları sıra dışı ağırlıklar sayesinde Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye aday gösterildi.

GÜNDE TONSAL YEM TÜKETİYORLAR

Ateş isimli dananın 1 ton 750 kilogram, Paşa'nın ise 1 ton 450 kilogram ağırlığa ulaştığını belirten yetiştirici Onur Ünalan, hayvanların günlük 20 ila 30 kilogram arasında yem tükettiğini ifade etti. Hastalık sürecini atlattıktan sonra hızla kilo alan danaların yonca ve kaliteli yemlerle beslendiği aktarıldı.

BİRİ 400 BİN DİĞERİ 350 BİN LİRA

İlerleyen dönemde satılması planlanan dev hayvanlardan Ateş için 400 bin TL, Paşa için ise 350 bin TL değer biçildi. Aile, nadir görülen tonajlara ulaşan hayvanları için uluslararası rekor başvurusunu kısa süre içinde tamamlamayı hedefliyor.