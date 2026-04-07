Muğla İkizköy’deki Akbelen ormanı çevresi için verilen acele kamulaştırma kararına karşı köylülerin direnişi sürüyor. Direnişi sürdüren isimlerden Esra Işık 31 Mart’ta tutuklanmasının ardından Muğla E Tipi Cezaevi’nden İzmir 2 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevi’ne sevk edildiği kaydedildi. Direnişi sürdüren köylüler, hem tarım arazilerini savunmak hem de Esra Işık’ın tutuklanmasını protesto etmek için bugün Ankara’da olacak. İkizköylüler bugün Anayasa Mahkemesi ve Danıştay önünde eylemlerine devam edecekler.

Gazeteci Murat Ağırel, İkizköy halkının direnişi konusunda dikkat çeken sözler söyledi. OnlarTV YouTube kanalında konuşan Ağırel, tarım arazileri için alınan acele kamulaştırma kararının arkasında maden sahalarının olduğuna dikkat çekerek, “Bu vahşilikle değil! Gözü doymuyor insanların” dedi.

Ağırel, “Ya doğadan bahsediyorsunuz, milliyetçilikten bahsediyorsunuz; işte milliyetçilik o!” ifadelerini kullandı.

Murat Ağırlel’in konuyla ilgili açıklamaları şöyle:

"Bu milletin ahı yerde kalmaz... Bunu yaşatan her kimse; çoluğu çocuğu rahat uyuyamaz, kendisi rahat uyuyamaz. Bu insanlara niye bu eziyeti çektiriyorsunuz arkadaş ya?

'Ben sırtımda taşıdım' diyor ya... 'Her şeyi sırtım yara oldu benim' diyor. Ya doğadan bahsediyorsunuz, milliyetçilikten bahsediyorsunuz; işte milliyetçilik o! Toprağına sahip çıkmak, vatanına sahip çıkmak, ağacına sahip çıkmak...

Enerji çıkarılacak, maden olacak... Başka bir şeyler olacak ama bu şekilde değil! Bu vahşilikle değil! Gözü doymuyor insanların. Ya mahkeme kararları var, durdurma var; durmuyorlar, durmuyorlar! Kafalarına göre gelip istediği ağacı kesebiliyorlar. İnsanlar isyan ediyor.

Şimdi İkizköy Muhtarı Nejdet Işık’ın kızı Esra Işık mücadele ediyor. Ya niçin mücadele eder bir insan? Toprağı için mücadele eder değil mi? Diyor ki: 'Bu şirket burayı kurutacak, benim yıllarca, yüzyıllarca büyüttüğüm eserimi yok edecek' diyor. 'Yapmayın kardeşim' diyor. Bakın, bu evlerin de ölçüleri alınıyor. Yapılan haksızlığı anlatıyor.

Yaşlısı, genci, köylüsü, erkeği, çocuğu... Kim varsa orada hepsi direniyor. Ağaca sarılıyorlar. O fotoğrafı ver bak, ekranda... Yaşlısı genci ağaca sarılıyor. Ya bir şey yapmıyorlar; ellerinde taş yok, sopa yok, silah yok. Taş, sopa, silahı olanları gördünüz mü? PKK’nın elebaşının doğum gününü kutluyorlar, kimse ses çıkarmıyor! Ama bu insanlar ağaca sarılıyor...”