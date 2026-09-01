Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, yeni adli yılın başlaması dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

Ağıralioğlu’ndan yeni adli yıl mesajı - Resim : 1

Ağıralioğlu, mesajında adaletin devletin temel unsurlarından biri olduğuna dikkat çekti.

“DEVLETİ YAŞATAN ADALETTİR”

Yavuz Ağıralioğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Devleti yaşatan adalettir; adaletin teminatı ise hukukun üstünlüğüdür. Yeni adli yıldan da beklentimiz makamın, mevkinin, gücün değil hukukun üstün olduğu; vatandaşın hakkına güvenle ulaşabildiği bir Türkiye’dir.”

Ağıralioğlu, adalet teşkilatına başarılar dileyerek yeni adli yılın millete huzur ve güven getirmesini temenni etti.