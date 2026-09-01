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Kaynak: ANKA

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, yeni adli yılın başlaması dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

Ağıralioğlu, mesajında adaletin devletin temel unsurlarından biri olduğuna dikkat çekti.

“DEVLETİ YAŞATAN ADALETTİR”

Yavuz Ağıralioğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Devleti yaşatan adalettir; adaletin teminatı ise hukukun üstünlüğüdür. Yeni adli yıldan da beklentimiz makamın, mevkinin, gücün değil hukukun üstün olduğu; vatandaşın hakkına güvenle ulaşabildiği bir Türkiye’dir.”

Ağıralioğlu, adalet teşkilatına başarılar dileyerek yeni adli yılın millete huzur ve güven getirmesini temenni etti.