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Kaynak: Haber Merkezi

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu parti genel merkezinde düzenlenen basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ankara’da TBMM önünde eylem yapan öğretmenlerin gözaltına alınmasına tepki gösteren Ağıralioğlu, “Öğretmenler günlerdir eylem yapıyor... Bir kere daha söyleyelim; öğretmenin atanmışı, ücretlisi, ücretsizi, sözleşmelisi olmaz; öğretmen öğretmendir. Geleceğinizi emanet ediyorsanız, geleceğinizi yerlerde sürüklemeyeceksiniz; utanç verici bir şeydir. ‘Çocuklarımızı emanet ediyoruz’ dediğiniz öğretmenlerinizi öyle ters kelepçeyle yerlerde sürükleyerek götürmek ne demek yahu? Hiç mi rencide olmuyorsunuz bundan?” dedi.

“İTTİFAK BEKLENTİMİZ YOK”

Herhangi bir ittifak beklentilerinin olmadığını dile getiren Ağıralioğlu, şunları söyledi:

“Ama önümüzdeki dönemin risklerini anlattığım basın toplantısında da ifade ettiğim gibi, eğer bu riskler millet için bir araya gelmemizi gerektirecek, kuvvetli olmamızı gerektirecek, hep birlikte omuz omuza durmamızı zorunlu kılacak bir mecburiyet doğurursa, buna milletimiz karar verir. Yani Ankara'da kurulan masaların, Ankara'da kurulan ittifakların, masa etrafında şekillenen birlikteliklerin sonuç alamadığını birkaç kez acı tecrübelerle gördük. Dolayısıyla ittifak milletin kalbinde kurulur. Anahtar Parti'nin politik bir ittifak gündemi yok."

"CHP VE AK PARTİ'NİN GÖLGESİNDE KALMAYACAĞIZ"

Ağralioğlu, AKP'nin ve CHP'nin gölgesinde kalmamak yönünde bir hassasiyet gösterdiklerini belirterek, "Anahtar Parti, başından itibaren 'Cumhuriyet Halk Partisi'nin gölgesinde kalmayacağız, AK Parti'nin de gölgesinde olmayacağız' diye bir hassasiyet gösteriyor" dedi.

Ağıralioğlu konuyla ilgili sözlerine şöyle devam etti:

“Anahtar Parti; Türk milletinin, 86 milyonun umudunun öznesi haline gelecek. Partimiz parmak sallamaya gelmiyor, sarıp sarmalamaya geliyor; benden, senden demeye gelmiyor, ‘hepimiz beraberiz’ demeye geliyor, ‘biz aileyiz’ demeye geliyor. Göreceksiniz ki Anahtar Parti; Türk milletinin, 86 milyonun parçasıdır.”