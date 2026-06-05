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Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayı enflasyon verilerini duyurdu. Açıklanan verilere göre mayıs ayında enflasyon yüzde 1,71, yıllık enflasyon ise yüzde 32,61 olarak hesaplandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile verileri şu ifadelerle değerlendirdi:

"Olumlu seyreden hava koşullarının da desteğiyle gıda fiyatları aylık yüzde 0,5 azaldı.

Eğitimde kural bazlı fiyatlama ve kira enflasyonundaki düşüş ile yıllık hizmetler enflasyonu geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre 10,1 puan iyileşerek yüzde 41,1 oldu.

Jeopolitik riskler ve enerji fiyatlarındaki oynaklık enflasyon görünümü üzerinde baskı oluşturmaya devam etse de attığımız adımlarla bu etkileri sınırladık. Kalıcı fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda politikalarımızı sürdüreceğiz."

"BU TABLO YANLIŞ EKONOMİ POLİTİKALARININ SONUCUDUR"

Mehmet Şimşek'in enflasyon değerlendirmesine yanıt, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu'ndan geldi. Enflasyon verilerini eleştiren Ağıralioğlu, "Bu tablo kader değildir" sözleriyle tepki gösterdi.

Oranların OECD ortalamasının yaklaşık 8 katı, dünya ve Avrupa Birliği ortalamasının ise yaklaşık 9 katı seviyesinde olduğunu açıklayan Ağıralioğlu, "Bu tablo; yanlış ekonomi politikalarının, üretim maliyetlerindeki artışın ve tarımda yıllardır çözülemeyen yapısal sorunların sonucudur" dedi.

Ağıralioğlu şu ifadeleri kullandı:

"Mayıs ayında yıllık fiyat artışı yüzde 32,6’ya çıktı. Gıdadaki artış ise yüzde 35 oldu.

Bu oranlar; OECD ortalamasının yaklaşık 8 katı, dünya ve Avrupa Birliği ortalamasının ise yaklaşık 9 katı seviyesindedir.

Bu tablo kader değildir. Bu tablo; yanlış ekonomi politikalarının, üretim maliyetlerindeki artışın ve tarımda yıllardır çözülemeyen yapısal sorunların sonucudur.

Peki biz enflasyonu nasıl düşüreceğiz?

Öncelikle enflasyonla mücadeleyi lafla değil, doğru politikalarla yürüteceğiz.

Kamu harcamalarında disiplini sağlayacağız. Bütçe açıklarını azaltacağız. Merkez Bankasının temel görevinin fiyat istikrarı olmasını sağlayacağız. Para ve maliye politikalarını uyum içinde yürüteceğiz.

Bizim hedefimiz; enflasyonla yaşamaya alıştırılmış, pahalılığı kader sayan bir Türkiye değildir. Bizim hedefimiz; düşük enflasyonlu, yüksek refahlı, emeğinin karşılığını alan, alın terinin değerini koruyan bir Türkiye’dir.

Enflasyonu, maaş artışlarıyla geçici olarak gizlemeye değil; fiyat artışlarını kalıcı olarak durdurmaya talibiz.

Vatandaşımızın cebine giren parayı büyütürken, marketteki etiketi de küçülteceğiz."