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Kaynak: ANKA

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Emlak Katılım’ın Katılımevim ve Birevim’i devralmasına yönelik süreçte kamuoyunun bilgilendirilmesi çağrısı yaptı. İzin işlemlerinin sürdüğünü belirten Ağıralioğlu, Katılımevim’deki ortaklık değişimlerini gündeme taşıdı.

Ağıralioğlu, “"Emlak Katılım’ın Katılımevim ve Birevim’i devralmasına ilişkin izin süreçleri devam ediyor. Ortada kamu kaynakları var, milletin parası var. O hâlde milletimizin cevap bekleyen soruları da var” ifadelerini kullandı.

Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre Tera Yatırım’ın Katılımevim’deki yüzde 47,97’lik payı sıfırlanırken Emlak Katılım’ın hissesi yüzde 1 seviyelerinden yüzde 22,493’e yükseldi.

Ağıralioğlu, şirketin hangi bedelle değerlendirildiğini ve hisse değişiminin hangi koşullarda gerçekleştiğini sordu. İzin süreci tamamlanmadan ve ilgili holdingin tasfiyesi sürerken işlemlerin neden yapıldığının da açıklanmasını istedi.

Türkiye Varlık Fonu bünyesindeki bir kuruluşun taraf olduğu işlemlerde kamu kaynaklarının kullanıldığını vurgulayan Ağıralioğlu, alıcı ve satıcıların kimliğiyle işlem bedellerinin açıklanmasını talep etti.

Ağıralioğlu, açıklamasında “Milletin parasının hesabını milletten saklayamazsınız” ifadelerini kullandı.